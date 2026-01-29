O que é o Prouni? Entenda como o programa mudou o ensino superior no Brasil

O Programa Universidade para Todos (Prouni), está completando mais de duas décadas como um dos principais caminhos para o ensino superior no Brasil. Criado em 2004 e oficializado em 2005, tem como objetivo democratizar o acesso a faculdades e universidades privadas por meio de bolsas de estudo.

Com inscrições abertas duas vezes ao ano, a iniciativa oferece bolsas integrais, que cobrem 100% da mensalidade, e parciais, de 50%. Para concorrer, o candidato precisa ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), obtido no mínimo 450 pontos na média das notas e não ter zerado a redação. Também é necessário atender a critérios de renda familiar e ter cursado o ensino médio em escola pública ou como bolsista em colégio particular.

No funcionamento do Prouni o governo oferece isenção de tributos às instituições de ensino superior privadas que aderem ao programa, e essas instituições disponibilizam uma parte de suas vagas para bolsistas, preenchidas a partir das notas do Enem dos candidatos inscritos.

Uma transformação em números

Desde a sua implementação, o programa já beneficiou 3,6 milhões de estudantes, segundo dados do Ministério da Educação. Antes do Prouni, o acesso ao ensino superior privado era restrito, a através dele o perfil socioeconômico dos universitários no país mudou significativamente.

O programa é responsável por promover a inclusão e a diversidade, com pessoas negras representando a maioria dos bolsistas. Para muitos, a bolsa do Prouni representou a primeira oportunidade de um diploma universitário na família, quebrando ciclos de desigualdade e abrindo portas para o mercado de trabalho.

Ao ocupar vagas que muitas vezes ficavam ociosas, a iniciativa também fortaleceu as próprias instituições de ensino. O programa é necessário na formação de uma nova geração de profissionais qualificados, democratizando o acesso à faculdades antes restritas.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria