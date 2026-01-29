Assine
overlay
Início Educação
SELEÇÃO

O que é o Prouni? Entenda como o programa mudou o ensino superior no Brasil

O programa democratizou o acesso à universidade; entenda sua importância

Publicidade
Carregando...
FS
Flor Sette Camara*
FS
Flor Sette Camara*
Repórter
29/01/2026 13:08 - atualizado em 29/01/2026 13:11

compartilhe

SIGA
x
O que é o Prouni? Entenda como o programa mudou o ensino superior no Brasil
Estudante acessa o Portal Único de Acesso ao Ensino Superior para realizar inscrição no Prouni, programa que oferece bolsas de estudo. crédito: Juca Varella / Agência Brasil

O Programa Universidade para Todos (Prouni), está completando mais de duas décadas como um dos principais caminhos para o ensino superior no Brasil. Criado em 2004 e oficializado em 2005, tem como objetivo democratizar o acesso a faculdades e universidades privadas por meio de bolsas de estudo.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Com inscrições abertas duas vezes ao ano, a iniciativa oferece bolsas integrais, que cobrem 100% da mensalidade, e parciais, de 50%. Para concorrer, o candidato precisa ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), obtido no mínimo 450 pontos na média das notas e não ter zerado a redação. Também é necessário atender a critérios de renda familiar e ter cursado o ensino médio em escola pública ou como bolsista em colégio particular.

Leia Mais

No funcionamento do Prouni o governo oferece isenção de tributos às instituições de ensino superior privadas que aderem ao programa, e essas instituições disponibilizam uma parte de suas vagas para bolsistas, preenchidas a partir das notas do Enem dos candidatos inscritos.

Uma transformação em números

Desde a sua implementação, o programa já beneficiou 3,6 milhões de estudantes, segundo dados do Ministério da Educação. Antes do Prouni, o acesso ao ensino superior privado era restrito, a através dele o perfil socioeconômico dos universitários no país mudou significativamente.

O programa é responsável por promover a inclusão e a diversidade, com pessoas negras representando a maioria dos bolsistas. Para muitos, a bolsa do Prouni representou a primeira oportunidade de um diploma universitário na família, quebrando ciclos de desigualdade e abrindo portas para o mercado de trabalho.

Ao ocupar vagas que muitas vezes ficavam ociosas, a iniciativa também fortaleceu as próprias instituições de ensino. O programa é necessário na formação de uma nova geração de profissionais qualificados, democratizando o acesso à faculdades antes restritas.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria

Tópicos relacionados:

enem ensino-superior prouni sisu

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay