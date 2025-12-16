Sisu, ProUni, Fies: qual a diferença entre os programas do governo

Os programas do governo federal são o principal caminho para muitos estudantes ingressarem no ensino superior. O Sistema de Seleção Unificada (Sisu), o Programa Universidade para Todos (ProUni) e o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) oferecem oportunidades distintas, mas entender a diferença entre eles é fundamental para fazer a escolha certa.

Em 2025, todos os três utilizam a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) como critério de seleção, mas seus objetivos e públicos são bem diferentes. Conhecer cada um deles ajuda o candidato a traçar a melhor estratégia para conquistar a tão sonhada vaga na universidade.

Sisu: a porta de entrada para universidades públicas

O Sisu é a plataforma que usa a nota do Enem para selecionar alunos para universidades públicas. Por meio dele, instituições federais e estaduais de todo o país disponibilizam suas vagas em um sistema online e centralizado. O programa atualmente possui única edição anual, concentrando a oferta de vagas no início do ano.

Para participar, é necessário ter feito o Enem e não ter zerado a redação. A partir da edição de 2026, o sistema aceitará as notas das três últimas edições do exame, permitindo que o candidato utilize seu melhor desempenho. A disputa é baseada na nota de corte, que varia conforme o curso, a universidade e a modalidade de concorrência.

ProUni: bolsas em instituições particulares

Já o ProUni é voltado para quem deseja estudar em uma faculdade particular, mas não tem condições de arcar com as mensalidades. O programa oferece bolsas de estudo integrais (100%) e parciais (50%), também com base no desempenho no Enem.

Para se candidatar, é preciso atender a critérios de renda familiar e ter cursado o ensino médio em escola pública ou como bolsista em escola particular. O objetivo é ampliar o acesso ao ensino superior privado para estudantes de baixa renda.

Fies: o financiamento para pagar a faculdade

Diferentemente dos outros dois, o Fies não é uma vaga ou uma bolsa, mas sim um financiamento estudantil. Com ele, o governo ajuda a pagar as mensalidades de cursos em instituições privadas com avaliação positiva no Ministério da Educação (MEC).

O estudante começa a quitar a dívida apenas depois de formado, com juros mais baixos que os praticados no mercado. A seleção também exige a participação no Enem e o cumprimento de requisitos de renda familiar específicos.

Qual programa escolher?

A escolha depende do seu objetivo e perfil. Se a meta é uma universidade pública e gratuita, o caminho é o Sisu. Caso a opção seja uma instituição particular e sua família se enquadre nos limites de renda para uma bolsa, o ProUni é a alternativa. Se você precisa de ajuda financeira para pagar a mensalidade da faculdade privada, o Fies funciona como um empréstimo vantajoso.

Consulte os canais oficiais

Para informações detalhadas e atualizadas, acesse sempre os portais do governo no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata