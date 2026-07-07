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Prouni 2026: inscrições de bolsas do 2º semestre começam hoje; veja regras

Criado em 2004, o Prouni oferece bolsas de estudo integrais e parciais para estudantes de baixa renda, para ampliar o acesso ao ensino superior

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07/07/2026 11:43 - atualizado em 07/07/2026 11:55

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O que é o Prouni? Entenda como o programa mudou o ensino superior no Brasil
As bolsas são destinadas a cursos de graduação em instituições privadas de educação superior crédito: Juca Varella / Agência Brasil

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As inscrições para o Prouni (Programa Universidade para Todos) referentes ao segundo semestre de 2026 estão abertas a partir desta terça-feira (7). Segundo o MEC (Ministério da Educação), o prazo para participar do processo de seleção de bolsas de estudos segue até a próxima sexta-feira (10). 

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Criado em 2004, o Prouni oferece bolsas de estudo integrais e parciais para estudantes de baixa renda, para ampliar o acesso ao ensino superior. As bolsas são destinadas a cursos de graduação em instituições privadas de educação superior. 

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Para auxiliar os estudantes, a Folha reuniu algumas perguntas e respostas sobre o Prouni 2026, com informações sobre as inscrições, a utilização do Enem, calendário e outras questões. 

COMO SE INSCREVER NO PROUNI - 2º SEMESTRE 2026? 

Os candidatos interessados devem acessar o portal único de acesso ao ensino superior, no site do MEC, utilizando o cadastro do Gov.br. 

Durante a inscrição, é necessário preencher formulários com informações pessoais, como CPF e data de nascimento, além de informar o curso desejado. 

QUAIS SÃO OS REQUISITOS RELACIONADOS AO ENEM PARA PARTICIPAR DO PROUNI? 

Os candidatos devem ter participado do Enem 2024 ou 2025, sem ter zerado a redação, e precisam ter alcançado nota média igual ou superior a 450 pontos nas quatro áreas do conhecimento: matemática, linguagens, ciências humanas e ciências da natureza. 

QUEM PODE PARTICIPAR DO PROCESSO SELETIVO DO PROUNI?

Para participar do processo do Prouni, o candidato precisa atender a um dos seguintes critérios: 

- Ter cursado o ensino médio em escola da rede pública 

- Ter estudado o ensino médio em instituição privada, na condição de bolsista integral 

- Ter cursado o ensino médio parcialmente em escola da rede pública e parcialmente em instituição privada, na condição de bolsista integral 

- Ter cursado o ensino médio em instituição privada, na condição de bolsista parcial 

- Pessoa com deficiência, na forma prevista na legislação; 

- Ou professor da rede pública de ensino, para os cursos de licenciatura e pedagogia 

QUAIS SÃO OS CRITÉRIOS DE RENDA PARA OBTER A BOLSA INTEGRAL OU PARCIAL DO PROUNI? 

Para a bolsa integral, que cobre o valor total da mensalidade, o candidato deve comprovar renda familiar bruta mensal de até um salário mínimo e meio (R$ 2.421,50) por pessoa. 

Já para a bolsa parcial, a renda familiar bruta mensal deve ser de até três salários mínimos (R$ 4.863) por pessoa. 

QUANDO SERÃO DIVULGADOS OS RESULTADOS DO PROUNI? 

A divulgação dos aprovados será feita em duas chamadas: a primeira está prevista para o dia 15 de julho, e a segunda será publicada no dia 5 de agosto. 

CALENDÁRIO DO PROUNI - 2º SEMESTRE 2026 

- Inscrições: 7 a 10 de julho 

- Divulgação do resultado da 1ª chamada: 15 de julho 

- Divulgação do resultado da 2ª chamada: 5 de agosto 

- Manifestação de interesse da lista de espera: 26 e 27 de agosto 

- Resultado da lista de espera: 1º de setembro 

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- Comprovação das informações da lista de espera: 1º a 14 de setembro

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