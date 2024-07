O recesso escolar dos estudantes da rede pública de Minas Gerais começou nesta segunda-feira (22/7) e, durante duas semanas, as atividades pedagógicas estarão em pausa. No entanto, a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) mantém a preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), com o programa Maratona Enem.

Durante as férias, os alunos podem incluir aulas preparatórias em suas agendas. A Maratona vai transmitir aulas de segunda a sexta-feira, das 14h às 17h, em TV aberta pela Rede Minas, canal 9.2, e também pelos canais no YouTube da Estudo Play e da SEE/MG.

Os conteúdos vão ser divididos entre as quatro áreas de conhecimento do exame. São elas: Linguagens e suas Tecnologias, Matemática, Ciências Humanas e Ciências da Natureza.

A Maratona Enem é uma iniciativa voltada para os estudantes do 3° ano do Ensino Médio. Além dessas aulas, os estudantes têm acesso a livros digitais, videoaulas e podem praticar a escrita durante o recesso, usando a ferramenta de correção de redações manuscritas na plataforma Estudo Play.

Aulas online

A programação da Rede Minas também continua dedicada, exclusivamente, à educação. Três subcanais da emissora vão transmitir conteúdos produzidos pela SEE/MG direcionados à comunidade estudantil.

Na faixa 2 da emissora há o Se Liga na Educação. Já na Faixa 3 tem o Pré-Enem, para quem vai prestar o vestibular. Na Faixa 4 o telespectador acompanha as teleaulas e conteúdos especiais.

Para acessar os canais basta mover a seta do controle remoto para cima ou conferir a frequência do Canal Educa na sua cidade, por meio da página redeminas.tv/como- sintonizar.

A transmissão da Rede Minas também está disponível no site redeminas.tv e plataforma de streaming Minasplay (ou pelo app no Google Play e Apple Store).

Cronograma Enem

Aplicação do Enem: 3 e 10/11/2024

Divulgação do gabarito: 20/11/2024

Divulgação do resultado: 13/1/2025

Enem 2024

O Ministério da Educação (MEC) registrou 5.055.699 inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2024.

Mais da metade dos inscritos (2.731.757) não vão precisar pagar a taxa de inscrição porque tiveram a solicitação de isenção aprovada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Os concluintes, ou seja, aqueles que estão na última série do ensino médio, correspondem a 1.655.721 inscritos, sendo que 1.330.364 inscrições desse grupo foram gratuitas e 325.357 deverão ser pagas.

O número de inscritos em 2024 supera os das últimas edições. Em 2023, o Enem teve 3,9 milhões de inscritos. Em 2022, mais de 3,39 milhões se inscreveram no exame, reconhecido como a principal porta de entrada no ensino superior.