Minas Summit reúne 11 mil pessoas e até robôs humanóides em Belo Horizonte

Caroline Jardim - Especial para o Estado de Minas

Robôs humanóides da TOTVS e da FIAP circularam pelos corredores do Minas Sumit 2026, cumprimentando, divertindo e impressionando as mais de 11 mil pessoas que compareceram à 4ª edição do evento de inovação, que também contou com 80 expositores e 2 mil startups. Foram dois dias intensos de negociações, novas conexões e muita tecnologia no BeFly Minascentro, em Belo Horizonte, nas últimas quarta (17) e quinta (18). Com a presença de governos, startups, corporações, investidores e estudantes, distribuídos em sete palcos temáticos, o evento promoveu debates sobre inteligência artificial, cibersegurança, mineração, indústria, saúde e cibersegurança.

O CEO do Minas Summit, Weber Rangel, destaca como o evento se consolidou como um movimento de indução de negócios inovadores. Segundo ele, a iniciativa busca aproximar os agentes do ecossistema de inovação, criando oportunidades de negócios, captação de recursos e conexões estratégicas. “O espaço de negócios fomentou milhões de reais, muitas startups conseguiram captar recursos para dar continuidade às suas ideias, a curadoria de conteúdos foi muito elogiada por todos. A 4ª foi a melhor edição disparada, e já queremos pensar na próxima para superá-la”, comenta Weber. O evento também movimentou a economia local. “Tivemos mais de 300 pessoas trabalhando na produção do evento e criamos um enorme fluxo para o Mercado Central e região nesses dois dias”, diz o CEO.

O fundador e CEO da FCJ Group, Paulo Justino, também reforçou a importância do Minas Summit para a conexões. “Este é um evento nosso, de BH, feito por mineiros e belo-horizontinos, com todo o carinho que temos por esta cidade e por este Estado. Espero que todos saiam daqui conhecendo pelo menos mais dez pessoas, porque esse encontro e essa troca são parte essencial do objetivo do evento”, diz.

Ele também destacou como o evento abre espaço para discutir novas fronteiras de crescimento, como o mercado de games. Para ele, esse segmento representa uma oportunidade global para Minas Gerais, especialmente pela capacidade criativa no Estado. “O game é um negócio global. Hoje, as plataformas são globais, e nós, mineiros, somos muito criativos. O que falta é apoio. Quem faz game é um artista e, muitas vezes, não tem acesso à estruturação do negócio, ao capital, à governança e ao mercado. Da mesma forma que apoiamos startups e empresas, o game é a próxima onda”, afirma Justino.

Durante a abertura do evento, Marco Crocco, CEO do BH-TEC, que é co-realizador do Minas Summit, destacou a importância da aproximação entre ciência, universidade e setor produtivo para o fortalecimento da inovação em Minas Gerais.

“É com muita satisfação que participamos desse movimento, porque é importante aproximar a ciência da sociedade e permitir que ela contribua com soluções concretas. Hoje, o BH-TEC reúne cerca de 60 empresas associadas, de multinacionais a startups, e temos orgulho de contribuir para essa conexão entre universidade, conhecimento e setor produtivo. Empreendedorismo e inovação não se fazem sem ciência, sem conhecimento científico”, afirma Crocco.

Já a diretora-presidente da Invest Minas, Milena Pedrosa, ressaltou o papel do evento na promoção do ambiente de negócios e no fortalecimento do desenvolvimento econômico do Estado. Para ela, iniciativas como o Minas Summit ajudam a evidenciar o potencial de Minas Gerais para atrair investimentos .

“Eventos como o Minas Summit ajudam a mostrar que Minas vive um cenário muito positivo, não só em inovação, mas também em desenvolvimento socioeconômico. A Invest Minas tem trabalhado para tornar o ambiente de negócios cada vez mais seguro e positivo, atuando como ponte entre empresários e governo para desburocratizar e aproximar as partes. Esse ecossistema se fortalece de forma coletiva e já se traduz em resultados concretos, com mais de R$ 500 bilhões em investimentos atraídos desde 2019, mais de 1 milhão de empregos e 63% dos projetos em implantação ou operação”, destaca Milena.

Representando a Prefeitura de Belo Horizonte, o secretário municipal de Relações Institucionais, Cheng Qu, destacou a sintonia entre o Minas Summit e a estratégia da capital para atração de investimentos, fortalecimento da inovação e internacionalização de empresas locais. Segundo ele, a presença de investidores nacionais e internacionais amplia as oportunidades de negócios para empreendedores e empresas da cidade.

“A ação que o Minas Summit está criando entra em sintonia com os nossos planos de atração de investimentos e exportação. Temos vários produtos e serviços sendo produzidos em Belo Horizonte e queremos levar isso para o mundo. Ter a presença de investidores nacionais e globais traz uma energia enorme para a geração de negócios e para o aumento do volume de investimentos”, afirma Cheng Qu.

O Secretário de Educação Superior do Ministério da Educação, Marcus Vinícius David, também esteve presente e destacou a importância do evento para aproximar setor produtivo, pesquisadores, profissionais e poder público para debater políticas de inovação.

Segundo ele, o papel da educação superior nesse ecossistema é transformar conhecimento científico em inovação aplicada. “O Brasil tem hoje um parque acadêmico muito rico, uma rede de universidades, principalmente as universidades públicas, com muita qualidade instalada. É o nosso desafio fazer com que essa pesquisa se transforme em projetos de inovação, seja apropriada pelo setor produtivo, pelo setor público, em forma de processos, de serviços e produtos de qualidade para a população”, destaca.

Durante sua palestra, o secretário também apresentou uma política do MEC, desenvolvida em parceria com a UFMG, voltada à capacitação e ao desenvolvimento dos Núcleos de Inovação Tecnológica das universidades.

Competição entre startups

Entre mais de 100 startups inscritas e 20 finalistas, a competição Innovation Race terminou com o pódio: StaryaAI em 1º lugar, LastWish em 2º lugar e Schoolastic em 3º lugar, recebendo prêmios de R$ 50 mil, R$ 30 mil e R$ 10 mil, respectivamente.

“Estamos muito felizes com essa conquista, porque é um trabalho de dois anos que a gente vem construindo. Isso mostra que estamos no caminho certo”, declara Danilo Benatti, CGO da StaryaAI, que cria projetos de IA para empresas. “E tudo o que pudermos fazer para ajudar as outras startups, ajudar a comunidade de inovação de Minas, vamos fazer”, completa. A StaryaAI desenvolve agentes de IA para operar em ambientes onde governança, rastreabilidade e conformidade não são opcionais. Entre os segmentos que atende estão saúde, seguros e finanças.

O Minas Summit 2026 teve o patrocínio de SAP, Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte (Belotur), Copasa, Governo de Minas Gerais, DreamSquad, Flash, ArcelorMittal, Karizoda, Totvs, OMA Ativos Ambientais, Supler Comunidades, COTEMIG, Conselho Regional de Administração de Minas Gerais (CRA-MG), FIAP, Total Mídia Bus, V4 Company, Framework Digital, Pingback, Interede e Grupo FrediZak, e apoio do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Minas Gerais (Sebrae Minas) e da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG).

Minas Summit no Trecho: modelo avança para o interior

Além do crescimento da edição realizada em Belo Horizonte, o Minas Summit também avança em um projeto de interiorização. Foi estruturada uma metodologia própria para levar o evento a diferentes regiões do estado, respeitando as características econômicas locais. A iniciativa já conta com o envolvimento de municípios como Betim, Nova Lima, Itabirito, Congonhas e Viçosa. "Nosso principal objetivo é levar negócios para o interior e potencializar as economias dessas cidades, fortalecendo o ambiente local de negócios", afirma Justino.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O movimento também desperta interesse fora de Minas Gerais. Atualmente, existem conversas para replicar a metodologia do Minas Summit em outros estados, além de negociações preliminares para uma possível expansão internacional.