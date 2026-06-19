Organizações perdem em competitividade ao ignorar agentes autônomos de IA

Caroline Jardim - Especial para o Estado de Minas

A revolução dos agentes autônomos de Inteligência Artificial está em pleno andamento e já transforma a forma como empresas de diferentes setores operam. Capazes de antecipar necessidades, adaptar respostas e tomar decisões complexas sem intervenção humana, essas soluções se aproximam cada vez mais de um atendimento pessoal e empático. Segundo o estudo IBM CEO, que entrevistou 2.000 líderes empresariais globalmente, aponta que 61% dos CEOs adotam ativamente agentes de IA hoje e se preparam para implementá-los em grande escala.

“O potencial de transformação dos agentes autônomos vai muito além do atendimento ao cliente. Empresas de todos os setores já integram essas tecnologias em suas operações, com aplicações em processamento de documentos, detecção de fraudes, análises financeiras e diversas outras funções”, afirma Willian Valadão, especialista em inteligência artificial e CEO da Dynadok, startup de automação de validação de documentos por IA.

Com capacidade de operar de forma independente e com alta eficiência, os agentes de IA assumem tarefas que demandam intensa intervenção humana e liberam colaboradores para atividades mais estratégicas, que exigem criatividade, sensibilidade e relacionamento. A inovação, segundo Valadão, segue como papel humano, especialmente em frentes como construção de storytelling, concepção de novos produtos, gestão de pessoas e negociação.

Após a configuração inicial, os agentes autônomos exigem manutenção mínima, o que reduz custos em comparação a equipes inteiras dedicadas a tarefas semelhantes. A característica torna a tecnologia atrativa tanto para grandes corporações quanto para pequenos negócios, que passam a acessar soluções avançadas sem comprometer o orçamento. A escalabilidade também permite que a solução acompanhe o crescimento das empresas.

O avanço ocorre em paralelo ao desenvolvimento de novas infraestruturas tecnológicas. Chips como o Blackwell Ultra e plataformas de software como o Nvidia Dynamo abrem caminho para uma etapa mais avançada de IA autônoma, com sistemas capazes de executar ações com maior independência. A nova geração de hardwares e softwares acelera o processamento de dados e viabiliza agentes preparados para lidar com interações complexas.

A expectativa de crescimento é reforçada por projeções de mercado. De acordo com a consultoria Research Nester, o mercado global de agentes autônomos deve saltar de US$ 7,84 bilhões em 2025 para US$ 783,27 bilhões em 2037, com crescimento médio anual de 42,5%.

Para Dario Amodei, CEO da Anthropic, a IA deve alcançar, em poucos anos, desempenho superior ao humano na maior parte das atividades de alto impacto, incluindo áreas como biologia e engenharia. Ele compara esse potencial a “um país de gênios em um centro de dados”, com modelos que atuam de maneira independente, colaboram entre si e processam tarefas em ritmo dezenas de vezes mais rápido que pessoas.

“À medida que os agentes autônomos de IA se tornam parte integrante das operações empresariais, é crucial que as equipes estejam devidamente treinadas para trabalhar em conjunto com a tecnologia. O humano segue indispensável para maximizar os benefícios da IA”, completa Valadão.

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Fundada em 2024, a Dynadok é uma startup de validação documental por Inteligência Artificial. Com tecnologia própria que agiliza processos, reduz custos e elimina os erros manuais na análise de documentos. Disponível para todos os setores da economia, a startup também já conquistou clientes da educação e da construção civil, como Emccamp e Gel Engenharia, e está em negociações avançadas com instituições bancárias, indústria de celulose e o setor de saúde.