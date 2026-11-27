A taxa de desemprego caiu para 5,1% no trimestre encerrado em outubro, de acordo com os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), por meio da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), divulgada nesta sexta-feira (27/11). A porcentagem representa queda de 0,3% ante o mesmo período no ano de 2025, que marcava 5,4%.

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Segundo os dados fornecidos pelo IBGE, a taxa do último trimestre iguala o menor patamar da série histórica do levantamento, iniciado em 2012. Com o resultado, o país registrou 5,6 milhões de desocupados no trimestre encerrado em outubro, com queda estimada de 5,8% em relação ao mesmo período no ano passado, quando o país contava com 5,9 milhões de pessoas desocupadas.

Quanto à ocupação do país, a PNAD estima 103,7 milhões de pessoas ocupadas no trimestre terminado em outubro, número que apresentou estabilidade em relação ao trimestre terminado em julho. O nível de ocupação também se manteve estável, com 59%.

A taxa composta de subutilização também registrou queda, saindo de 13% no semestre anterior, para 12,7% no trimestre terminado em outubro. Em relação ao ano passado, o recuo foi de 1,1 ponto percentual, quando marcava 13,9%.

A população desalentada, ou seja, aqueles que desistiram de procurar emprego, teve taxa estimada de 2,1%, apresentando estabilidade em relação ao último trimestre, com queda de 0,2% em relação ao ano. O número total de desalentados é de 2,4 milhões, segundo a estimativa.

O rendimento médio real habitual foi estimado em 3.812 reais, registrando crescimento de 1% no trimestre (3.798 reais) e 3,5% no ano (3.684 reais). Enquanto isso, a massa de rendimento real chegou a 390,3 bilhões de reais, apresentando aumento de 1,4% no trimestre (384,8 bilhões de reais), e 4,6% no ano (373,1 bilhões de reais).

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*Estagiário sob a supervisão do subeditor Humberto Santos