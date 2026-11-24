SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Receita Federal abriu consulta a um lote extra do Imposto de Renda 2026. São 223.793 restituições, destinadas a contribuintes prioritários e não prioritários, com valor total de R$ 666,3 milhões.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O depósito bancário será feito na próxima segunda-feira (30). Segundo o fisco, o lote contempla restituições de declarações 2026 transmitidas fora do prazo e que haviam caído na malha fina do IR 2026, mas tiveram as pendências solucionadas pelos contribuintes, além de restituições de anos anteriores.

Do total, R$ 400 milhões serão destinados a contribuintes com prioridade legal, distribuídos da seguinte forma:



- Idosos acima de 80 anos: 9.642 restituições

- Idosos entre 60 e 79 anos: 44.975 restituições

- Pessoas com deficiência física, mental ou moléstia grave: 4.948 restituições

- Contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério: 9.686 restituições

Além disso, 133,2 mil restituições serão destinadas a contribuintes que não têm prioridade legal, mas ganharam esse direito por fazerem a declaração pré-preenchida ou optado por receber os valores por meio do Pix. Há ainda 21,8 mil restituições destinadas a contribuintes não prioritários.

COMO FAZER A CONSULTA À RESTITUIÇÃO?

- Acesse o site da Receita

- Na página inicial, vá em "Meu Imposto de Renda"

- Depois, na aba "Serviços", clique em "Consultar minha restituição"

- Clique em "Iniciar" e informe número do CPF, data de nascimento

- Escolha o ano a que se referem os valores, que é 2025

- Depois, clique em "Sou humano" e, por último, em "Consultar"

- Será informado se o pagamento da restituição ocorrerá ou não

Também é possível consultar pelo aplicativo da Receita Federal para tablet e celular, que permite verificar a liberação das restituições e fazer a consulta do CPF.

Segundo a Receita, o pagamento é feito na conta do titular da declaração, por isso, não pode haver erro nos dados bancários, documentos, nome ou conta informada. Caso haja erro, a Receita oferece o serviço de reagendamento por meio do Banco do Brasil pelo prazo de até um ano após a primeira tentativa de crédito.

O reagendamento para receber pode ser feito pelo Portal BB ou por telefone, nos seguintes endereços ou números de telefone:

- https://www.bb.com.br/irpf

- 4004-0001 (capitais)

- 0800-7290001 (demais localidades)

- 0800-7290088 (deficientes auditivos)

Para reagendar, é necessário informar o valor da restituição e o número do recibo da declaração e aguardar o pagamento. Após esse período de um ano, o novo reagendamento de crédito é por meio do Meu Imposto de Renda. É preciso ter senha do Portal Gov.br prata ou ouro.

QUAIS SÃO AS REGRAS PARA O PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO?

O pagamento da restituição do Imposto de Renda segue uma ordem de prioridade definida por legislação própria e por normativas da Receita Federal. Em caso de empate, o critério de desempate será a data e o horário do envio da declaração. Quem entregou mais cedo terá vantagem. Veja a ordem de prioridade:

1 - Idoso com 80 anos ou mais

2 - Idoso com 60 anos ou mais, e pessoa com deficiência e com doença grave

3 - Contribuintes cuja maior fonte de renda é o magistério

4 - Contribuintes que usaram a declaração pré-preenchida e optaram por receber a restituição por Pix

5 - Contribuintes que usaram a declaração pré-preenchida ou optaram por receber a restituição por Pix

6 - Demais contribuintes

COMO FAZER A CONSULTA DA MALHA FINA PELO APLICATIVO DA RECEITA?

- Baixe o aplicativo em seu celular ou tablet

- Abra o aplicativo e clique em "Entrar com gov.br"

- Aparecerá a seguinte frase: "Receita Federal deseja usar sso.acesso.gov.br para iniciar sessão"; clique em "Continuar"

- Informe CPF e senha do Gov.br e vá em Entrar

- Clique no sinal de +, à direita da tela, acima, e depois, em "para Imposto de Renda"

- Acesse "Meu Imposto de Renda", que é o último item

- Informe novamente seus dados do Portal Gov.br

- Depois, clique em "Pendências de malha"

- O sistema será aberto e mostrará qual o erro

O QUE PODE APARECER NA CONSULTA À MALHA FINA?

As principais situações informadas pelo fisco são:

- Não entregue: Declaração que ainda não foi entregue

- Em processamento: Declaração foi recebida, mas o processamento ainda não foi concluído

- Omisso de entrega da declaração: Contribuinte tem a obrigação de entregar a declaração, mas ainda não enviou o documento à Receita

- Aguardando processamento: Declaração recebida, mas continua sendo processada

- Com pendências: Há pendências que indicam malha fina; os erros precisam ser corrigidos

- Intimação ou notificação emitida: Declaração está na malha fina e há intimação para apresentação de documentos ou notificação de lançamento para a declaração

- Em análise: Indica que a declaração foi recepcionada, encontra-se na base de dados da Receita e aguarda a apresentação de documentos solicitados em intimação ou a conclusão da análise de documentos entregues pelo contribuinte

- Em fila de restituição: Declaração foi processada e o contribuinte terá direito à restituição, que ainda não foi disponibilizada

- Processada: A Receita já processou a declaração. Para quem tem imposto a pagar, o sistema mostrará se o pagamento já foi feito. Se houver restituição, o valor será pago.

- Cancelada: Declaração foi cancelada por interesse da administração tributária ou por pedido do contribuinte, encerrando todos os seus efeitos legais

- Tratamento manual: Declaração está sendo analisada; é preciso aguardar correspondência da Receita para levar documentos e prestar esclarecimentos ao fisco

- Retificada: Indica que uma declaração retificadora enviada pelo contribuinte substituiu a declaração anterior

QUAIS SÃO OS ERROS MAIS COMUNS QUE LEVAM À MALHA FINA?

Segundo a Receita, dentre os erros mais comuns que podem provocar a retenção da declaração na malha fina estão:

1. Deixar de declarar rendimentos recebidos de forma pontual no ano-calendário

2. Não incluir os rendimentos recebidos pelo dependente

3. Não informar todos os rendimentos de aposentadoria, quando titular ou dependente recebem aposentadoria de mais de uma fonte pagadora

4. Errar o ano em que a despesa médica foi realizada

5. Errar o valor pago de despesa médica

6. Informar como despesa médica gastos que não podem ser deduzidos como tal

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

7. Informar VGBL (Plano Vida Gerador de Benefícios) como dedutível. Este tipo de plano não é previdência privada e não pode ser dedutível por falta de previsão legal