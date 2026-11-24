O Governo Federal publicou uma portaria em edição extra do "Diário Oficial da União" que estabelece diretrizes para a nova duração do trabalho e a ampliação dos períodos de descanso. O texto regulamenta a aplicação da Emenda Constitucional nº 141/2026, assinado pelo ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho.

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A partir de 16 de dezembro deste ano, todos os empregados passam a ter direito a dois dias de repouso semanal de 24 horas consecutivas cada, preferencialmente aos domingos. O teto da jornada fica fixado em oito horas diárias e 42 horas semanais. Em 16 de dezembro de 2027, o limite semanal cai para 40 horas.

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Cálculo do salário e novos divisores

A redução das horas de trabalho não autoriza corte salarial nominal, proporcional ou alteração de pisos salariais. O empregado mantém a remuneração mensal integral. Para apurar o valor do salário-hora, a portaria define os seguintes parâmetros:

divisor 210 a partir de 16 de dezembro de 2026 para a jornada de 42 horas semanais;

divisor 200 a partir de 16 de dezembro de 2027 para a jornada de 40 horas semanais;

acréscimo de 16,667% sobre o salário-hora normal para trabalhadores horistas cobrirem os repousos.

Divisores mais favoráveis previstos em acordos coletivos, contratos individuais ou regulamentos internos continuam válidos. Para os trabalhadores mensalistas, os dois repousos já estão embutidos no salário mensal.

Regras para escalas e trabalho aos domingos

Serviços que demandam trabalho aos domingos exigem escala mensal de revezamento. No comércio em geral, a folga semanal deve coincidir com o domingo ao menos uma vez a cada três semanas, enquanto nas outras atividades, a coincidência ocorre a cada quatro semanas. Para mulheres, a escala aos domingos é quinzenal. Setores de elenco teatral e atividades similares não entram nessa obrigação.

Acordos e convenções coletivas podem pactuar a distribuição dos descansos no mês, desde que assegurem a média de dois dias semanais e ao menos uma folga a cada seis dias contínuos trabalhados. Cláusulas coletivas incompatíveis com as novas diretrizes perdem a validade assim que as obrigações entrarem em vigor. Empresas também devem revisar medidas preventivas e atualizar o Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR).

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