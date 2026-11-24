A Evoy Administradora de Consórcios realizou uma simulação comparando os custos de aquisição de um imóvel de R$ 412.890,61 por financiamento e por consórcio, considerando um prazo de 20 anos. O estudo indica desembolso total de R$ 1.254.051,83 no financiamento e R$ 1.066.851,95 no consórcio, diferença nominal de R$ 187.199,88.

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No financiamento, a proposta inclui entrada de 20% (R$ 82.578,12), prazo de 240 meses, juros de 15% ao ano acrescidos da Taxa Referencial (TR), além de seguros e tarifas. A TR é utilizada para atualizar o saldo devedor, podendo alterar o custo final da operação.

Atualização da carta de crédito

No consórcio de imóveis, a carta de crédito inicial corresponde ao valor total (R$ 412.890,61), em um plano sem entrada, com prazo de 240 meses, taxa de administração de 24%, fundo de reserva de 3% e reajuste anual de 6,40% pelo Índice Nacional de Custo de Construção (INCC). A parcela inicial, já com seguro, é de R$ 2.508,94. Caso o INCC permaneça em 6,40% ao ano durante todo o período, o crédito disponível ao final de 20 anos pode alcançar R$ 1.341.917,87. O desembolso acumulado projetado é de R$ 1.066.851,95, e as parcelas podem chegar a aproximadamente R$ 7.153,64 nos últimos meses.

Marcelo Lucindo, CEO da Evoy, destaca que o valor anunciado de um imóvel representa apenas parte da decisão de compra; é essencial avaliar o desembolso total ao longo do contrato e o momento em que o comprador precisará do bem. Ele também explica que, após a contemplação, o crédito permanece aplicado financeiramente, gerando rendimentos. Em um exemplo ilustrativo, um crédito contemplado de R$ 500 mil com rendimento hipotético de 13% ao ano alcançaria R$ 565 mil antes dos ajustes, embora essa rentabilidade não seja garantida e o crédito continue destinado à aquisição.

Crescimento do mercado imobiliário

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Dados da Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios (ABAC) mostram que, entre janeiro e setembro de 2026, foram comercializadas 1,33 milhão de cotas de consórcio imobiliário, crescimento de 37,1% em relação ao período anterior. Os créditos totalizaram R$ 275,06 bilhões, e o número de participantes ativos chegou a 3,49 milhões. A principal diferença entre as modalidades está no momento de acesso ao imóvel: o financiamento permite a aquisição imediata após aprovação, enquanto o consórcio depende da contemplação por sorteio ou lance, sem garantia de data. Assim, a escolha deve considerar custos, prazos e capacidade de pagamento, conforme ressalta Lucindo.