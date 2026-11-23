Restituição do Imposto de Renda: saiba como consultar lote residual liberado pela Receita
Mais de 220 mil contribuintes recebem os valores ainda este mês: veja como consultar seu crédito no sistema e confira as regras de reagendamento
compartilhe
Contribuintes que acertaram pendências cadastrais com o fisco ou enviaram a declaração do Imposto de Renda fora do prazo regulamentar já têm acesso à consulta do lote residual. A liberação dos dados para verificação ocorreu nesta segunda-feira (23/11) nos canais digitais oficiais do governo federal.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
O depósito bancário está programado para cair diretamente na conta dos beneficiários em 30 de novembro. Ao todo, a relação contempla 223.793 contribuintes, totalizando R$ 666,2 milhões que aguardavam a regularização dos valores retidos neste ano e em exercícios anteriores.
Leia Mais
-
Receita abre consulta a lote residual do Imposto de Renda nesta quinta (23)
-
Imposto de Renda 2026: consulta ao 2º lote de restituição inicia hoje (23)
-
Imposto de Renda 2026: Receita paga último lote de restituição nesta 2ª
Critérios de inclusão e prioridades legais
O lote contempla contribuintes que caíram na malha fina e corrigiram pendências, declarações transmitidas fora do prazo regulamentar e restituições residuais de exercícios anteriores. Do montante global de R$ 666,2 milhões, R$ 382,9 milhões são destinados a contribuintes que contam com prioridade legal de recebimento.
A ordem de liberação dos créditos segue as diretrizes da legislação brasileira. Têm preferência no momento do pagamento os idosos acima de 80 anos, idosos entre 60 e 79 anos, cidadãos com deficiência física ou mental, portadores de moléstia grave e contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério.
Passo a passo para consultar a restituição
A checagem do lote residual exige apenas o acesso à internet e pode ser realizada tanto pelo computador quanto por dispositivos móveis. Todo o procedimento acontece em ambiente digital e não necessita de deslocamento presencial.
Para verificar se sua restituição foi liberada nesta remessa:
-
Acesse a página oficial da Receita Federal na internet.
-
Localize e clique na opção Meu Imposto de Renda.
-
Selecione o serviço correspondente a Consultar Minha Restituição.
-
Preencha as informações solicitadas pelo sistema para conferir a disponibilidade do crédito.
A verificação também pode ser realizada diretamente pelo aplicativo oficial da Receita Federal, disponível para tablets e smartphones nas principais lojas virtuais.
Regras de depósito e orientações para reagendamento
O repasse dos valores segue normas rígidas de segurança fiscal. O crédito bancário só pode ser efetuado em conta de titularidade do próprio contribuinte declarante. O sistema financeiro rejeita qualquer tentativa de transferência para contas vinculadas ao nome de terceiros.
Caso ocorra algum erro no momento do depósito, como dados bancários inconsistentes ou conta inativa, o dinheiro não é cancelado imediatamente. O recurso fica retido e disponível para resgate pelo contribuinte durante o período de um ano, contado a partir da primeira tentativa de crédito.
Nessa situação, o titular deve solicitar o reagendamento junto ao Banco do Brasil (BB). A operação pode ser feita pelo portal oficial do banco ou por contato telefônico com a central de atendimento: 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (linha especial para deficientes auditivos).
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Caso o cidadão não faça o resgate dentro do intervalo de um ano, será necessário formalizar o pedido via portal e-CAC, acessando as opções "Declarações e Demonstrativos", "Meu Imposto de Renda" e, por fim, "Solicitar restituição não resgatada na rede bancária". Para a solicitação, é indispensável ter em mãos o número de recibo da declaração e o valor exato a ser restituído.