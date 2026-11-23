Contribuintes que acertaram pendências cadastrais com o fisco ou enviaram a declaração do Imposto de Renda fora do prazo regulamentar já têm acesso à consulta do lote residual. A liberação dos dados para verificação ocorreu nesta segunda-feira (23/11) nos canais digitais oficiais do governo federal.

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O depósito bancário está programado para cair diretamente na conta dos beneficiários em 30 de novembro. Ao todo, a relação contempla 223.793 contribuintes, totalizando R$ 666,2 milhões que aguardavam a regularização dos valores retidos neste ano e em exercícios anteriores.

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Critérios de inclusão e prioridades legais

O lote contempla contribuintes que caíram na malha fina e corrigiram pendências, declarações transmitidas fora do prazo regulamentar e restituições residuais de exercícios anteriores. Do montante global de R$ 666,2 milhões, R$ 382,9 milhões são destinados a contribuintes que contam com prioridade legal de recebimento.

A ordem de liberação dos créditos segue as diretrizes da legislação brasileira. Têm preferência no momento do pagamento os idosos acima de 80 anos, idosos entre 60 e 79 anos, cidadãos com deficiência física ou mental, portadores de moléstia grave e contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério.

Passo a passo para consultar a restituição

A checagem do lote residual exige apenas o acesso à internet e pode ser realizada tanto pelo computador quanto por dispositivos móveis. Todo o procedimento acontece em ambiente digital e não necessita de deslocamento presencial.

Para verificar se sua restituição foi liberada nesta remessa:

Acesse a página oficial da Receita Federal na internet.

Localize e clique na opção Meu Imposto de Renda.

Selecione o serviço correspondente a Consultar Minha Restituição.

Preencha as informações solicitadas pelo sistema para conferir a disponibilidade do crédito.

A verificação também pode ser realizada diretamente pelo aplicativo oficial da Receita Federal, disponível para tablets e smartphones nas principais lojas virtuais.

Regras de depósito e orientações para reagendamento

O repasse dos valores segue normas rígidas de segurança fiscal. O crédito bancário só pode ser efetuado em conta de titularidade do próprio contribuinte declarante. O sistema financeiro rejeita qualquer tentativa de transferência para contas vinculadas ao nome de terceiros.

Caso ocorra algum erro no momento do depósito, como dados bancários inconsistentes ou conta inativa, o dinheiro não é cancelado imediatamente. O recurso fica retido e disponível para resgate pelo contribuinte durante o período de um ano, contado a partir da primeira tentativa de crédito.

Nessa situação, o titular deve solicitar o reagendamento junto ao Banco do Brasil (BB). A operação pode ser feita pelo portal oficial do banco ou por contato telefônico com a central de atendimento: 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (linha especial para deficientes auditivos).

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Caso o cidadão não faça o resgate dentro do intervalo de um ano, será necessário formalizar o pedido via portal e-CAC, acessando as opções "Declarações e Demonstrativos", "Meu Imposto de Renda" e, por fim, "Solicitar restituição não resgatada na rede bancária". Para a solicitação, é indispensável ter em mãos o número de recibo da declaração e o valor exato a ser restituído.