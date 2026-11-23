Por Mariana Garcia — A Receita Federal abriu nesta segunda-feira (23/11) a consulta ao lote residual de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) de novembro de 2026. Ao todo, são 223.793 restituições, que somam R$ 666,2 milhões. O pagamento será feito em 30 de novembro.

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O lote inclui declarações de 2026 enviadas fora do prazo e que tiveram pendências corrigidas, além de restituições residuais de anos anteriores.

Do total, R$ 382,9 milhões serão destinados a contribuintes com prioridade legal, como idosos, pessoas com deficiência ou doença grave e profissionais cuja principal fonte de renda seja o magistério.

Outros 133.162 contribuintes tiveram prioridade por utilizar a declaração pré-preenchida e/ou escolher receber por Pix.

Para consultar, o contribuinte deve acessar o site da Receita Federal, entrar em “Meu Imposto de Renda” e selecionar “Consultar minha restituição”. A verificação também pode ser feita pelo aplicativo da Receita Federal, disponível para tablets e smartphones.

O pagamento será depositado em conta bancária em nome do titular da declaração. Se houver erro nos dados bancários ou problema na conta indicada, o contribuinte poderá solicitar o reagendamento do crédito pelo site do Banco do Brasil ou pela Central de Relacionamento, nos telefones 4004-0001 (capitais) e 0800-729-0001 (demais localidades).

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* Estagiária sob supervisão de Carlos Alexandre