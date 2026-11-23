Um servidor público federal de 64 anos, morador de Unaí, no noroeste de Minas Gerais, tem uma regra para o uso do celular. "Esclareço que não atendo telefones desconhecidos em nenhuma hipótese, por receio de ser golpe", escreveu ele na reclamação enviada à Ouvidoria do Banco do Brasil (BB). Em 30 de julho, abriu uma exceção. Esperava um telefonema do próprio banco.

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Três dias antes, a BB Seguros havia cancelado uma assistência do seguro residencial dele por falta de prestador na região. Na conversa por WhatsApp, à qual a reportagem teve acesso, a atendente informou que o caso seguiria para o "setor do seguro do banco" e que ele seria contatado por telefone em cerca de 48 horas. O prazo venceu em 29 de julho. No dia seguinte, veio a ligação.

A chamada chegou pelo WhatsApp. Do outro lado, segundo o relato do servidor, havia uma mulher que se apresentou como funcionária da área de segurança da agência dele. "Sabiam todos os dados da minha conta", afirmou. Ela pôs na conversa um homem que se dizia delegado da Polícia Civil, com o distintivo da corporação na foto de perfil. Para dar credibilidade à história, ele exibiu um documento com o timbre da polícia mineira: um suposto registro de ocorrência da divisão de crimes cibernéticos, datado daquele dia e fundamentado no artigo 154-A do Código Penal, que trata da invasão de dispositivo informático.

A versão era a de uma investigação sigilosa sobre fraudes internas, que envolveria funcionários da agência, inclusive o gerente da conta. O cliente deveria manter segredo para não atrapalhar as investigações. Segundo o relato, o falso delegado acessou o aplicativo do banco e disse que havia um empréstimo de R$ 53 mil na conta e que ajudaria a cancelá-lo. Pediu ao cliente que zerasse o valor na tela e confirmasse a operação. "Achei que estava cancelando o empréstimo, mas na verdade, confirmei a contratação do empréstimo", escreveu o servidor. O contrato previa pagamento em 72 meses.

Na sequência, o golpista pediu o resgate de uma aplicação de cerca de R$ 225 mil. O passo final foi presencial: o servidor foi à agência do BB em Unaí e solicitou a transferência. "Fui atendido por um caixa, tendo a autorização de um gerente para fazer a transação e, apesar do meu evidente nervosismo, nenhum deles conversou comigo sobre a TED", relatou à Ouvidoria.

O comprovante, emitido às 15h04 de 30 de julho, registra o envio de R$ 275 mil, por TED, para uma conta da Rodo Lima Transportes Ltda. na agência 3140 da Sicoob Credplus, cooperativa de crédito do sistema Sicoob. No mesmo dia, o servidor contestou a operação no BB. Na manhã seguinte, registrou um boletim de ocorrência por estelionato. Procurada pela reportagem, a Polícia Civil de Minas Gerais informou que "já apura os fatos" e que outras informações serão divulgadas "em momento oportuno". Até o fechamento desta edição, a corporação não respondeu se há inquérito instaurado nem se pediu o bloqueio dos valores. Brasileiros são cada vez mais alvo de golpes aplicados por falsas centrais bancárias (leia mais abaixo).

A psicóloga clínica e neuropsicóloga Juliana Gebrim explica por que o golpe funciona mesmo com pessoas instruídas e cuidadosas. "Os criminosos exploram justamente os gatilhos de vulnerabilidade emocional", afirma. "A ligação que chega aparentemente na hora certa torna a situação ainda mais convincente." Sob pressão, diz ela, a vítima "pode deixar de procurar familiares ou confirmar as informações com o banco, porque está convencida de que precisa agir imediatamente".

Transportadora

A empresa que recebeu o dinheiro nasceu com outra atividade. Segundo a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais (Jucemg), o CNPJ foi aberto em 2012 por um microempreendedor individual que se declarava "cantor/músico independente". Em 2 de julho de 2024, transformou-se em sociedade limitada, passou a se chamar Rodo Lima Transportes e trocou a produção musical pelo transporte rodoviário de carga, com capital social de R$ 190 mil. Dezessete dias depois, o fundador deixou a sociedade e transferiu todas as cotas ao único sócio atual. A sede declarada é uma sala comercial em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. A conta que recebeu a TED fica em Luz, cidade de 17.875 habitantes, segundo o Censo 2022 do IBGE.

Uma página do site CNPJ.biz, que reproduz dados da Receita Federal, impressa em 2 de agosto, mostrava a Rodo Lima com situação "inapta" desde 19 de maio, por omissão de declarações. O comprovante de inscrição emitido pela própria Receita em 1º de novembro indica a situação "ativa" desde 23 de julho, uma semana antes da TED. A assessoria da Receita informou que encaminhou o pedido da reportagem à área técnica, que não respondeu até o fechamento desta edição.

Um relatório da Serasa de 17 de agosto, anexado pela família ao requerimento que o servidor enviou ao Banco Central (BC), mostra a empresa com 30 dívidas negativadas e dois protestos em cartório. O documento registra uma consulta da Sicoob Credplus sobre a Rodo Lima em 22 de julho, oito dias antes da TED e um dia antes de o CNPJ passar a constar como ativo.

O Correio enviou perguntas à Rodo Lima Transportes e não obteve resposta até o fechamento desta edição. O espaço está aberto à manifestação da empresa.

O que dizem os bancos

Em carta de 13 de agosto, o BB informou ao cliente que, "concluída a apuração interna", "não foram identificadas falhas por parte do Banco no processo" e que a solicitação "não poderá ser ressarcida pelo Banco do Brasil". O banco diz ter pedido bloqueio às instituições destinatárias, "inclusive o acionamento do MED no caso de Pix". O Mecanismo Especial de Devolução (MED), do BC, só vale para o Pix. A carta cita, como valor contestado, R$ 275.464,59, ou seja, R$ 464,59 acima do valor da TED.

Procurada pela reportagem em setembro, a assessoria do BB afirmou que não comenta casos específicos, por sigilo bancário. "Em geral, ocorrências desse tipo têm origem em práticas de engenharia social, quando golpistas induzem clientes a fornecer dados ou autorizações de acesso, e não há violação ou falha no sistema do banco", disse o banco. Em 3 de novembro, o BB reiterou o posicionamento, afirmou que verificou o caso e que aplicou os normativos e a legislação, mas não respondeu às perguntas enviadas em 26 de outubro e reiteradas em 1º de novembro, entre elas a origem da diferença de valor e os procedimentos adotados em transferências presenciais de alto valor para empresas. A assessoria alegou sigilo bancário.

A Ouvidoria do Sicoob respondeu ao cliente, em 20 de agosto, que a operação "foi realizada por ele próprio, de forma voluntária" e que o caso é "fortuito externo (fato exclusivo da vítima e de terceiros)", o que afastaria o dever de indenizar. Segundo a cooperativa, a conta da Rodo Lima "foi aberta e mantida mediante apresentação de documentação constitutiva regular", e não havia ordem de bloqueio nem "apontamento formal de irregularidade que justificasse a recusa sumária do recebimento de valores". O Sicoob diz ter tentado bloquear os recursos assim que tomou conhecimento da fraude, mas não havia saldo. O pedido do cliente para ver o histórico da conta foi negado, com base no sigilo bancário.



Em 7 de agosto, foi creditado na conta do servidor o valor de R$ 151, identificado como "TED-Devolução por Fraude". Segundo a família, o valor veio do Sicoob, que não respondeu a um novo pedido de ressarcimento encaminhado pelo BC em setembro. Ainda de acordo com a família, o BC não concluiu a análise do caso.

Em nota enviada à reportagem em 29 de outubro, o Sicoob afirmou que a abertura e a manutenção de contas "seguem critérios de análise e validação cadastral" e que a cooperativa mantém "mecanismos de monitoramento e controle das operações financeiras". A nota não respondeu às perguntas da reportagem, entre elas qual é a política da instituição para contas de empresas inaptas. Em 3 de novembro, após novo pedido, a assessoria do Sicoob pediu que a nota de 29 de outubro fosse considerada o posicionamento oficial da instituição.

A pergunta baseia-se nas regras do BC. Segundo a autarquia, que "não comenta casos individuais e específicos", as instituições devem verificar a regularidade cadastral dos clientes na Receita Federal na abertura da conta e ao longo de todo o relacionamento. A Circular nº 3.988, de 2020, classifica a situação "inapta" do CNPJ como irregularidade grave, e a Resolução nº 4.753, de 2019, do Conselho Monetário Nacional (CMN), determina o encerramento da conta nesse caso. "Essa avaliação deve ser realizada de forma permanente e não apenas no momento da abertura, pois enseja o encerramento", afirmou o BC. Na data da TED, o CNPJ da Rodo Lima constava como ativo. O Sicoob não respondeu se verificou a situação da empresa entre maio e julho, quando ela aparecia como inapta no CNPJ.biz.

Uma norma posterior à TED, a Resolução BCB nº 501, de 11 de setembro, passou a exigir que as instituições rejeitem pagamentos destinados a contas sob fundada suspeita de fraude. O BC não disse se a situação cadastral do favorecido ou o histórico de negativações entram nesse cálculo. Cada instituição, segundo a autarquia, "deverá adotar avaliação própria".

Na Justiça

O BB não cancelou o empréstimo de R$ 53 mil, segundo a família. O servidor pagou duas parcelas de R$ 2.462,21 e, em 21 de outubro, quitou o contrato antecipadamente, no valor de R$ 55.956,23, para evitar prejuízos adicionais. Ao todo, desembolsou R$ 60.880,65, ou seja, R$ 7.880,65 a mais do que o valor contratado, conforme os documentos enviados ao Correio.



Em 16 de setembro, ele ajuizou ação na 1ª Vara Cível de Unaí (processo nº 1002205-62.2026.8.13.0704) contra o BB e outros réus. Na emenda à petição inicial, pede o ressarcimento dos R$ 275 mil da TED, dos R$ 464,59 informados pelo BB e dos R$ 60.880,65 pagos pelo empréstimo, além de indenização por danos morais. Pede também que a Justiça declare inexistente a relação jurídica decorrente do empréstimo. Segundo a família, a juíza autorizou, em caráter liminar, o depósito do valor do empréstimo em juízo, mas o servidor optou pela quitação. A audiência de conciliação está marcada para 27 de novembro. O servidor é representado pelo advogado Claudismar Zupiroli.



O argumento da família se apoia na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), segundo a qual "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". Fortuito interno é o risco inerente à atividade do banco. O externo, tese do Sicoob, é o evento alheio a ela. A jurisprudência não é uniforme. Em outubro de 2025, a Terceira Turma do STJ estabeleceu que operações atípicas ou fora do perfil do cliente indicam defeito na prestação do serviço (REsp 2.222.059). Em maio de 2026, a mesma Turma afastou a responsabilidade de um banco em um golpe da falsa central, por entender que a culpa foi da vítima e de terceiros (REsp 2.209.868).



A advogada Ana Paula Botto, especialista em direito do consumidor, contesta a ideia de que a transferência realizada pela própria vítima encerre a discussão. "O fato de o consumidor realizar uma transferência por orientação de criminosos não afasta, por si só, a responsabilidade do banco", afirma. No caso do BB, diz, a questão é se a operação "corresponde ao comportamento habitual do cliente". No atendimento presencial, o funcionário pode conversar e esclarecer a finalidade da transferência, o que não significa, ressalva, impedir a operação "apenas pelo valor ou presumir que o cliente não sabe o que está fazendo". Pesa ainda o relato de que os golpistas conheciam os dados da conta. "Se ficar demonstrado que houve falha na proteção das informações, isso pode reforçar a responsabilidade da instituição."



A cooperativa que recebeu o dinheiro também pode responder por falhas na abertura, na manutenção e na fiscalização de contas utilizadas em fraudes, segundo Botto. Ela cita a Instrução Normativa nº 2.119, de 2022, da Receita, pela qual a empresa com CNPJ inapto fica impedida de "transacionar com estabelecimentos bancários, inclusive quanto à movimentação de contas correntes". A existência de dívidas e protestos, pondera, "não comprova, isoladamente, envolvimento em atividade criminosa". E a devolução dos R$ 151 "constitui um elemento de prova relevante, mas não significa, de forma isolada, que a instituição tenha reconhecido sua responsabilidade pelos prejuízos".



O criminalista Paulo Brondi, ex-promotor de Justiça, vai direto ao ponto. "'Seguimos os protocolos' é uma resposta institucional, não uma defesa jurídica", afirma. "A pergunta que importa é esta: uma transferência desse valor, fora do perfil do cliente, disparou algum alerta? A conta receptora foi aberta com a diligência devida? Se a resposta for não, há responsabilidade civil."



Na esfera penal, a lógica é outra. "Cooperativas de crédito estão sujeitas à lei de lavagem e às normas do Banco Central", lembra Brondi. Se a instituição falha nesse dever, a omissão "não gera crime para a instituição", diz. "Gera sanção administrativa do Banco Central e pode gerar indenização civil à vítima. Punir criminalmente um gestor exigiria provar que ele sabia, e isso raramente acontece."



O criminalista Anderson Almeida segue a mesma linha. "A responsabilidade objetiva da Súmula 479 do STJ pertence à esfera civil e não autoriza responsabilização criminal automática", afirma. O cuidado vale também para a empresa: "o recebimento dos R$ 275 mil, isoladamente, não permite concluir que houve lavagem ou participação consciente dos sócios". Segundo ele, a acusação precisa demonstrar a origem criminosa dos valores, a ocultação ou dissimulação e a contribuição dolosa de cada acusado.



A Lei nº 15.397, em vigor desde maio, acabou com a exigência de representação da vítima para processar o estelionato e tipificou a cessão de conta para movimentar dinheiro proveniente de crimes, a chamada conta laranja. Para Brondi, o problema não é a lei. "Leis nós temos. A pena da fraude eletrônica já é alta. O que falta é capacidade de execução."



golpes (foto: editoria de arte)

258 golpes por hora

O Brasil registrou 2.261.055 estelionatos em 2025, o equivalente a 258 golpes por hora, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2026, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP). O número é 429,8% maior do que o de 2018, o primeiro ano da série. Apenas 2,8% das ocorrências resultaram em processos judiciais. O mesmo levantamento mostra que 83,2% da população teme ser vítima de fraude pela internet ou pelo celular. A falsa central bancária, modalidade semelhante à usada em Unaí, é o terceiro golpe mais comum no país, citado por 31% dos entrevistados em pesquisa do Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas (Ipespe) para o Observatório Febraban, de junho de 2025.



Brondi descreve o caminho desses casos. "O padrão que se vê é um funil. A conta receptora é identificada quase sempre, e o titular, muitas vezes um laranja, é processado. Mas provar que ele sabia do golpe é difícil, e a absolvição por falta de prova do dolo é comum."



O principal obstáculo, para o ex-promotor, é o tempo. "O dinheiro sai da conta em minutos, e a investigação depende de quebras de sigilo, ofícios a bancos e operadoras e cooperação entre polícias de estados diferentes, o que leva meses. Quando os dados chegam, os valores já foram pulverizados em dezenas de contas." Ele conclui: "Enquanto aplicar o golpe for barato e escalável e a investigação continuar artesanal, a estatística não muda".



Desconfiar e verificar



Para Juliana Gebrim, a prevenção começa com uma regra simples: "desligar a ligação e entrar em contato com a pessoa mencionada ou com o banco por um canal oficial". Ela sugere também combinar uma palavra de segurança com a família. "Antes de qualquer ação, é preciso desconfiar e verificar. Só depois de confirmar, por um canal independente e seguro, que a situação é real, a pessoa deve tomar alguma providência."



Para quem cai num golpe parecido, Botto e Almeida recomendam avisar imediatamente o banco de origem e o de destino, registrar boletim de ocorrência com os dados completos da operação e guardar comprovantes, mensagens e protocolos. "A comunicação imediata é importante para que os bancos possam tentar recuperar os recursos antes que sejam movimentados para outras contas. Ainda assim, a devolução não é garantida", diz a advogada.



No caso da TED, o caminho é mais estreito. "O MED é exclusivo do Pix e não se aplica à TED", lembra Almeida. O BC confirmou ao Correio que nenhuma norma prevê mecanismo semelhante para a TED e mantém em seu site uma seção de perguntas e respostas sobre golpes. Nesses casos, o criminalista orienta buscar assistência jurídica para avaliar um pedido urgente de bloqueio judicial dos valores, sem esperar o fim da investigação criminal.

Passado o golpe, o dano também é emocional. "Depois que percebe que foi enganada, a vítima pode sentir vergonha, culpa e medo de ser julgada", diz Gebrim. Por isso, acrescenta, pode esconder o que aconteceu e se isolar ainda mais. Sinais como isolamento social, choro excessivo e dificuldade de interação indicam a necessidade de ajuda profissional, e a família "deve oferecer acolhimento, sem julgamentos ou acusações". Almeida concorda que "o acolhimento sem culpabilização é essencial".



A família do servidor defende que o governo federal e as instituições financeiras criem mecanismos de orientação para clientes com mais de 60 anos, a fim de evitar golpes como este.



O servidor planejava se aposentar em novembro. "Venho me preparando há anos pra ter uma reserva financeira para que eu possa me aposentar em novembro deste ano e ter maior tranquilidade", escreveu ao banco. Dos R$ 275 mil que saíram da conta dele em 30 de julho, voltaram R$ 151.



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*Estagiário sob supervisão de Rafaela Gonçalves