R$ 25 mil em impostos sonegados: por que linguiça sem nota vira crime

Editora de Saúde e Bem Viver, Beleza e Turismo, é formada em Comunicação Social (Jornalismo) pela PUC Minas, pós-graduada e mestre em Interações Midiáticas, também pela PUC. Trabalha no Estado de Minas há mais de 30 anos, tendo iniciado como trainee e rep

A apreensão de uma carga de linguiças avaliada em R$ 200 mil, realizada nesta semana na rodovia BR-040, em Juiz de Fora (MG), chamou a atenção não apenas pelo valor, mas por expor uma infração grave: o transporte de mercadorias sem nota fiscal. A operação da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que interceptou o veículo que seguia do Rio de Janeiro para o Maranhão, estimou uma sonegação de R$ 25 mil em impostos, levantando o debate sobre as consequências legais e financeiras dessa prática.

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Qual o crime de transportar mercadoria sem nota fiscal?

Transportar produtos sem o devido documento fiscal é considerado crime contra a ordem tributária, popularmente conhecido como sonegação fiscal. A ausência da nota impede o recolhimento de impostos, principalmente o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), que é uma das principais fontes de arrecadação para os estados.

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A nota fiscal serve como um registro oficial da operação comercial. Ela comprova a origem, o destino, a propriedade da mercadoria e garante que os tributos correspondentes foram ou serão pagos. Sem esse documento, a carga é considerada irregular perante o fisco, sujeitando o transportador e o proprietário dos bens a sanções severas.

Como funciona a fiscalização nas rodovias?

Órgãos como a PRF e as secretarias estaduais de Fazenda realizam fiscalizações de rotina em veículos de carga. Durante a abordagem, o motorista deve apresentar o Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica (DANFE), uma versão impressa que acompanha o transporte físico da mercadoria, enquanto a Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) original fica armazenada digitalmente. A checagem da autenticidade do documento é feita de forma rápida por meio de sistemas online.

Quais as multas para transporte irregular de carga?

As penalidades para quem transporta mercadorias sem a documentação fiscal adequada são pesadas e podem incluir a apreensão imediata da carga. As sanções variam de acordo com a legislação de cada estado, mas geralmente envolvem um conjunto de medidas para coibir a sonegação de impostos.

Apreensão da mercadoria : A carga é retida em um posto fiscal até que a situação seja regularizada. Isso inclui a emissão dos documentos fiscais corretos e o pagamento dos tributos e multas devidos.

Multa sobre o valor dos produtos: É aplicada uma multa calculada sobre o valor total da mercadoria transportada. O percentual varia significativamente conforme a legislação de cada estado.

Multa sobre o imposto sonegado: Além da multa sobre a carga, há uma sanção específica sobre o valor do imposto que deixou de ser recolhido, acrescida de juros e correção monetária.

Implicações criminais: Em casos de reincidência ou quando a sonegação envolve valores muito altos, os responsáveis pela empresa podem responder judicialmente por crime tributário, com penas que podem incluir reclusão.

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O que acontece com a mercadoria apreendida?

Após a apreensão, o caso é encaminhado à autoridade fiscal competente, como a Secretaria de Estado de Fazenda (SEF), para as providências administrativas. A mercadoria fica retida em um depósito, e o proprietário é notificado para regularizar a pendência em um prazo determinado. No caso de produtos perecíveis como a linguiça, os prazos para regularização são mais curtos e, se as normas sanitárias não forem atendidas ou a situação não for resolvida, a carga pode ser doada a instituições de caridade ou destruída. Se a pendência for resolvida, a mercadoria é liberada. Produtos não perecíveis, caso não sejam regularizados, podem ir a leilão.