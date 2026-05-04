Sonegação no Brasil: os setores campeões em evasão fiscal e o impacto bilionário

A evasão de impostos é hoje um problema crônico e bilionário no Brasil. A sonegação fiscal corrói os cofres públicos e impacta diretamente a qualidade dos serviços essenciais, como saúde, educação e segurança, que chegam até você.

Mas, afinal, quais são as áreas da economia que mais deixam de pagar tributos no país?

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Setores com alto índice de sonegação

A sonegação é diversificada, envolvendo desde a venda direta ao consumidor até operações industriais complexas. Conheça as áreas que mais se destacam negativamente nesse cenário:

Varejo: O comércio é um dos setores mais visados. A prática mais comum é a não emissão de notas fiscais em vendas, o famoso "caixa dois", dificultando o rastreamento das transações pelo Fisco.

Indústria: O setor industrial pode utilizar esquemas mais elaborados, como a alteração de valores de produtos e a criação de empresas de fachada para simular operações comerciais.

Serviços: Esta categoria abrange uma vasta gama de atividades, desde profissionais liberais até grandes empresas. A principal forma de sonegação é a prestação de serviços sem contrato formal ou recibo.

Construção Civil: o setor é um ponto crítico. A evasão pode ocorrer por meio de notas frias, superfaturamento de materiais e contratação de mão de obra informal.

Agronegócio: Operações de exportação subfaturadas e a dificuldade de fiscalizar as vastas áreas de produção contribuem para que o agronegócio também figure entre os setores com alta evasão.

O impacto financeiro é gigantesco. Segundo o "Sonegômetro", mantido pelo Sindicato Nacional dos Procuradores da Fazenda Nacional (Sinprofaz), o Brasil deixa de arrecadar centenas de bilhões de reais todos os anos por conta da evasão. Esse montante seria suficiente para financiar por anos programas sociais, construir milhares de hospitais e escolas ou investir pesadamente em infraestrutura e tecnologia, melhorando a vida de milhões de brasileiros.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.