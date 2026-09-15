FIIs de tijolo vs. imóveis físicos: qual gera mais renda com aluguel em 2026?

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Investidores que buscam renda passiva com aluguéis frequentemente se deparam com um dilema: comprar um imóvel físico ou investir em Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs) de tijolo? Dados de mercado compilados em 2026 por plataformas como a Investidor10 indicam que os FIIs têm oferecido um retorno de aluguel, conhecido como dividend yield, superior ao da locação tradicional de imóveis.

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O que são FIIs de tijolo?

Fundos Imobiliários de tijolo são investimentos coletivos que aplicam o dinheiro dos cotistas em empreendimentos físicos, como shoppings, prédios comerciais e galpões logísticos. Ao comprar uma cota, o investidor se torna dono de uma pequena parte desses imóveis e recebe mensalmente os aluguéis proporcionais.

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Qual a rentabilidade dos FIIs de tijolo?

A principal vantagem dos FIIs de tijolo tem sido o dividend yield mais atrativo. Em 2026, muitos fundos do segmento apresentam um retorno anual que varia, em média, de 8% a 12% ao ano. Além disso, os rendimentos mensais distribuídos pelos FIIs para pessoas físicas são isentos de Imposto de Renda, o que aumenta o ganho líquido do investidor e potencializa o retorno final da aplicação.

E a rentabilidade de imóveis físicos?

A rentabilidade de um imóvel físico, calculada pela divisão do aluguel anual pelo valor do bem, costuma apresentar um retorno bruto entre 4% e 6% ao ano. Sobre o valor do aluguel recebido, ainda incide o Imposto de Renda, cuja alíquota pode chegar a 27,5% conforme a tabela progressiva. Custos como IPTU, condomínio, manutenção e eventuais períodos de vacância também reduzem o lucro final do proprietário, tornando o rendimento líquido ainda menor.

Vantagens e desvantagens: FIIs x imóveis físicos

A decisão entre as duas modalidades de investimento vai além da rentabilidade. É fundamental analisar os prós e contras de cada uma para entender qual se encaixa melhor no seu perfil e objetivos financeiros.

Vantagens dos Fundos Imobiliários

Baixo custo inicial: é possível começar a investir com pouco mais de R$ 100, comprando cotas na bolsa de valores.

Diversificação: com um único FII, o investidor pode ter participação em dezenas de imóveis diferentes, diluindo os riscos.

Liquidez: as cotas podem ser vendidas facilmente no pregão da bolsa, transformando o investimento em dinheiro de forma rápida.

Gestão profissional: uma equipe especializada cuida da administração dos imóveis, negociação de contratos e manutenção.

Vantagens dos imóveis físicos

Controle total: o proprietário tem autonomia completa sobre o bem, podendo decidir quando alugar, vender ou reformar.

Potencial de valorização: além do aluguel, o imóvel pode se valorizar ao longo do tempo, gerando um ganho de capital expressivo na venda.

Uso próprio: o imóvel pode servir de moradia para o proprietário ou sua família, caso seja necessário.

Como os custos impactam o retorno final?

Os custos associados a cada tipo de investimento são um fator decisivo para a rentabilidade líquida. No caso dos imóveis físicos, o proprietário precisa arcar com despesas que podem comprometer uma parte significativa do aluguel.

Custos de imóveis físicos: Imposto de Renda sobre o aluguel, IPTU, taxas de condomínio, custos com cartório e corretagem, manutenção e reparos, além do risco de o imóvel ficar vago.

Custos de FIIs: taxa de administração (já descontada do rendimento), taxa de corretagem na compra e venda de cotas e Imposto de Renda de 20% sobre o lucro obtido na venda da cota. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

É importante ressaltar que esta análise tem caráter educacional e não constitui uma recomendação de investimento. A rentabilidade passada não é garantia de resultados futuros, e a escolha ideal dependerá do perfil de risco, dos objetivos e do capital disponível de cada investidor. Consulte um profissional de finanças antes de tomar qualquer decisão.