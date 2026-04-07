Selic em alta: 3 investimentos simples para iniciantes ganharem mais e se protegerem da inflação

Com a taxa Selic em um patamar elevado de 14,75% ao ano, o cenário para investimentos no Brasil está focado na renda fixa. Aplicações atreladas aos juros básicos oferecem alta rentabilidade, mas é fundamental que o investidor, mesmo o iniciante, busque alternativas para diversificar e, principalmente, proteger seu patrimônio da inflação no longo prazo.

Apesar da projeção de queda gradual dos juros para cerca de 12,50% até o fim de 2026, a taxa continuará alta. Nesse contexto, é preciso entender como aproveitar as oportunidades da renda fixa e, ao mesmo tempo, considerar outros ativos que podem compor uma carteira equilibrada. Conhecer as alternativas é o primeiro passo para fazer o dinheiro trabalhar a seu favor de forma inteligente.

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Confira três tipos de investimento ideais para iniciantes neste cenário de juros elevados.

1. Tesouro IPCA+

O Tesouro IPCA+ é um título público federal considerado um dos investimentos mais seguros do país. Sua grande vantagem é oferecer um rendimento composto por uma taxa fixa mais a variação da inflação, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Na prática, isso garante que seu dinheiro terá um ganho real, sempre acima da inflação.

Em um ambiente de juros altos, garantir a proteção do poder de compra continua sendo crucial. O Tesouro IPCA+ cumpre exatamente essa função, sendo uma excelente opção para objetivos de longo prazo, como aposentadoria ou a compra de um imóvel, pois seu retorno real é garantido independentemente das oscilações da Selic. A aplicação inicial é baixa, o que o torna bastante acessível.

2. Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs)

Os Fundos Imobiliários permitem que qualquer pessoa invista no mercado de imóveis de forma simples e com pouco dinheiro, desde que tenha uma conta em uma corretora de valores para acessar o home broker e negociar os códigos dos fundos. Ao comprar cotas de um FII, você se torna sócio de grandes empreendimentos, como shoppings, prédios comerciais ou galpões logísticos, e recebe mensalmente uma parte dos aluguéis gerados por eles.

Esses rendimentos mensais são isentos de Imposto de Renda para pessoas físicas. No entanto, com a Selic em 14,75%, os dividendos pagos pelos FIIs enfrentam uma forte concorrência da renda fixa. É preciso avaliar se o retorno compensa o risco, já que as cotas são negociadas na bolsa e podem sofrer desvalorização. Para o iniciante, podem servir como uma forma de diversificação e porta de entrada para a renda variável, mas com cautela.

3. Ações de empresas sólidas

Investir em ações pode parecer intimidante, mas focar em empresas grandes e consolidadas, conhecidas como "blue chips", é uma estratégia mais segura para iniciantes. Companhias de setores essenciais, como bancos, energia e saneamento, costumam ter resultados financeiros mais previsíveis e uma longa história de pagamento de dividendos aos seus acionistas.

O cenário de juros altos é desafiador para o mercado de ações, pois o crédito mais caro pode desestimular o crescimento das empresas. Contudo, para o investidor iniciante com foco no longo prazo, isso pode representar uma oportunidade para comprar ações de boas companhias por preços mais baixos. O objetivo não é a especulação, mas sim se tornar sócio de negócios robustos e participar dos seus lucros ao longo do tempo.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.