Como começar a investir em Fundos Imobiliários (FIIs) com pouco

Receber um valor mensal parecido com um aluguel sem precisar comprar um imóvel é o que atrai cada vez mais brasileiros para os Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs). Com pouco dinheiro, já é possível se tornar sócio de grandes empreendimentos, como shoppings, prédios comerciais e galpões logísticos, e receber uma parte dos lucros todos os meses.

O processo é mais simples do que parece e pode ser feito diretamente pelo celular ou computador. Fundos de Investimento Imobiliário permitem que o investidor compre uma pequena parte de seus ativos, chamadas de cotas, e passe a ter direito aos rendimentos gerados pelos aluguéis desses imóveis.

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Como investir em FIIs na prática

O primeiro passo para quem deseja começar é abrir uma conta em uma corretora de valores. A maioria das instituições oferece abertura de conta gratuita e online, um processo que leva poucos minutos, embora seja importante verificar possíveis custos de corretagem. É por meio dessa plataforma que você terá acesso ao mercado financeiro para comprar e vender ativos.

Com a conta aberta, o próximo passo é transferir o dinheiro que será investido da sua conta bancária para a conta da corretora. O valor inicial pode ser baixo, suficiente para comprar uma única cota de um fundo, que em muitos casos custa menos de R$ 100. Contudo, é importante lembrar que os valores das cotas variam diariamente conforme as negociações no mercado.

Depois, chega o momento de escolher em qual fundo investir. Os FIIs são negociados na bolsa de valores por meio de códigos. É importante pesquisar o setor de atuação do fundo (logística, shoppings, lajes corporativas, etc.), o histórico de pagamento de dividendos e a qualidade dos imóveis que ele possui. Essas informações são públicas e fáceis de encontrar nos sites das corretoras ou em portais de finanças.

A compra da primeira cota

Com o fundo escolhido, basta acessar a plataforma da corretora, conhecida como home broker, buscar pelo código do FII e enviar uma ordem de compra. Você define quantas cotas deseja adquirir e por qual preço. Assim que a ordem for executada, você se torna oficialmente um cotista.

A partir desse momento, você passa a ter direito a receber os rendimentos mensais, que são depositados diretamente na sua conta da corretora, isentos de Imposto de Renda. Esse valor pode ser reinvestido na compra de novas cotas, acelerando o crescimento do seu patrimônio e da sua renda passiva ao longo do tempo.

É fundamental lembrar, no entanto, que FIIs são investimentos de renda variável e envolvem riscos, como a desvalorização das cotas, a vacância (imóveis desocupados) ou a inadimplência dos inquilinos, que podem afetar os rendimentos.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.