Renda fixa ou variável? Guia para escolher o melhor investimento com a Selic ainda elevada

Com a taxa Selic em 14,25% após um período de quedas graduais, muitos investidores reavaliam suas estratégias. Embora o patamar ainda seja considerado elevado, a rentabilidade da renda fixa já não é a mesma de 2025, quando a taxa permaneceu em 15%. Entender a diferença entre renda fixa e variável para tomar a decisão correta torna-se necessário, já que ambas são fundamentais para construir um patrimônio sólido, mas funcionam de maneiras distintas.

Qual a diferença entre renda fixa e variável?

A renda fixa oferece retornos mais previsíveis e menor risco, funcionando como um empréstimo que o investidor faz ao governo ou a bancos. Já a renda variável não possui garantia de ganho, porém oferece maior potencial de lucro, pois o valor dos ativos oscila conforme o mercado.

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O que é a renda fixa?

Na renda fixa, a forma de calcular o rendimento é definida no momento da aplicação. O investidor sabe de antemão qual será a taxa de juros (prefixada), qual indicador ela seguirá, como a inflação ou a Selic (pós-fixada), ou uma combinação de ambos.

É considerada a porta de entrada para o mundo dos investimentos por sua segurança. Títulos públicos do Tesouro Direto, como Tesouro Selic, Tesouro IPCA+ e Tesouro Prefixado, e os Certificados de Depósito Bancário (CDBs) são alguns dos exemplos mais conhecidos. Suas principais características são:

Segurança: o risco de perda é baixo, especialmente em títulos garantidos pelo governo ou pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC).

Previsibilidade: o retorno é conhecido ou atrelado a um índice claro, o que facilita o planejamento financeiro.

Ideal para: perfis conservadores, reserva de emergência e objetivos de curto ou médio prazo.

Como funciona a renda variável?

Na renda variável, não é possível saber quanto o dinheiro vai render. O valor dos ativos, como ações de empresas, fundos imobiliários e moedas, varia de acordo com a economia, o desempenho dos setores e as expectativas do mercado.

O potencial de ganho é maior que na renda fixa, mas o risco de prejuízo também. Por isso, essa modalidade é recomendada para quem busca rentabilidade no longo prazo e tem mais tolerância a oscilações. Suas características incluem:

Potencial de lucro: possibilidade de ganhos expressivos, superando a inflação e os juros com folga.

Risco: o valor investido pode diminuir, e não há garantia de retorno.

Ideal para: perfis moderados e arrojados, com foco na aposentadoria e em objetivos de longo prazo.

Como escolher o melhor investimento para você?

A escolha entre renda fixa e variável, ou a combinação das duas, depende de uma análise pessoal. Antes de aplicar seu dinheiro, responda a três perguntas essenciais:

Quais são seus objetivos? Comprar um imóvel em cinco anos exige uma estratégia diferente de guardar dinheiro para a aposentadoria daqui a 30 anos.

Qual seu perfil de investidor? Você perde o sono com a possibilidade de ver seu patrimônio diminuir ou encara as quedas do mercado como oportunidades?

Qual o prazo do investimento? O tempo é um fator crucial. Quanto mais longo o prazo, maior a capacidade de assumir riscos em busca de retornos mais altos.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata