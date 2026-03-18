Como a taxa Selic impacta seus investimentos de renda fixa? Entenda

A cada 45 dias, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central se reúne para definir o rumo da Selic, a taxa básica de juros da economia. A decisão, sempre aguardada pelo mercado, tem um impacto direto e imediato no bolso de milhões de brasileiros, especialmente na rentabilidade dos investimentos de renda fixa.

A Selic funciona como a principal referência para as aplicações financeiras. Quando ela sobe, os rendimentos de muitos produtos de renda fixa acompanham o movimento, tornando-se mais atraentes. No cenário de queda, o retorno desses investimentos também diminui. Entender essa dinâmica é fundamental para organizar a carteira.

Tesouro Selic e CDBs atrelados ao CDI

O impacto mais nítido ocorre em títulos como o Tesouro Selic e os Certificados de Depósito Bancário (CDBs) que pagam um percentual do CDI. O CDI, ou Certificado de Depósito Interbancário, é uma taxa que caminha praticamente colada à Selic. Portanto, uma alta na taxa básica significa um ganho maior para quem investe nesses ativos, enquanto uma queda representa o oposto.

LCIs, LCAs e a isenção de imposto

As Letras de Crédito Imobiliário (LCI) e do Agronegócio (LCA) seguem uma lógica parecida. A rentabilidade desses papéis costuma ser expressa como uma porcentagem do CDI. A grande vantagem é a isenção de Imposto de Renda para pessoas físicas. Mesmo com o benefício tributário, a direção do rendimento segue a Selic: se a taxa básica sobe, o retorno melhora.

O que acontece com os prefixados?

Para os investimentos com taxa prefixada, a dinâmica é diferente. Ao comprar um título do tipo, o investidor trava uma taxa de juros até o vencimento. A decisão do Copom não altera o rendimento contratado, mas influencia diretamente as taxas oferecidas em novas emissões de papéis. Se a expectativa é de queda da Selic, os novos títulos prefixados tendem a pagar menos.

Além disso, a variação da Selic afeta o preço de quem deseja vender o título antes do prazo, no chamado mercado secundário. Uma queda nos juros pode valorizar um título prefixado antigo, que paga uma taxa maior.

E a caderneta de poupança?

A poupança também sente os efeitos, mas possui uma regra de cálculo específica. Com a Selic acima de 8,5% ao ano, seu rendimento é fixo: 0,5% ao mês mais a variação da Taxa Referencial (TR). Se a taxa básica de juros cair para 8,5% ou menos, o rendimento passa a ser de 70% da Selic mais a TR.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.