Imóvel físico ou fundo imobiliário? O que vale mais a pena em 2026
Veja vantagens e desvantagens de investir diretamente em um imóvel ou aplicar em fundos do setor para te ajudar a decidir
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A decisão entre comprar um imóvel físico ou investir em fundos imobiliários (FIIs) é uma dúvida comum para quem busca aplicar dinheiro no mercado de imóveis. Olhando para o cenário de 2026, a escolha certa depende diretamente do perfil do investidor, do capital disponível e dos objetivos a longo prazo, seja para moradia, renda passiva ou valorização do patrimônio.
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Cada modalidade oferece um conjunto distinto de vantagens e desafios que precisam ser avaliados com atenção. A compra de uma casa ou apartamento representa a aquisição de um bem tangível, enquanto os FIIs oferecem uma forma mais flexível e acessível de participar do setor.
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Imóvel físico: controle e custos
A principal vantagem de um imóvel físico é o controle total sobre o bem. O proprietário pode decidir se vai morar, alugar ou reformar, além de ter um ativo concreto que pode servir como garantia em empréstimos. A valorização de uma propriedade bem localizada pode superar outros investimentos ao longo dos anos.
Por outro lado, os custos são elevados e recorrentes. Além do alto valor de entrada, há despesas com impostos como o ITBI e o IPTU, taxas de condomínio, manutenção e possíveis custos com inquilinos. A liquidez também é um ponto negativo, pois vender uma propriedade pode levar meses e envolver muita burocracia.
Fundos imobiliários: acesso e flexibilidade
Os fundos imobiliários funcionam como cotas de grandes empreendimentos, como shoppings, prédios comerciais e galpões logísticos. Ao comprar uma cota na bolsa de valores, o investidor se torna dono de uma pequena parte desses ativos, recebendo uma parcela dos aluguéis gerados por eles.
A grande vantagem dos FIIs é a acessibilidade, já que é possível começar a investir com pouco dinheiro. A diversificação é outro ponto forte: com o mesmo valor de um apartamento pequeno, é possível investir em dezenas de imóveis diferentes, diluindo os riscos. A liquidez é alta, pois as cotas podem ser vendidas rapidamente na bolsa.
A desvantagem é a falta de controle sobre os imóveis e a volatilidade do valor das cotas, que varia diariamente e depende da gestão profissional do fundo. Quanto à tributação, os rendimentos mensais têm um tratamento diferenciado. Para cotas emitidas até 31 de dezembro de 2025, a isenção de Imposto de Renda para pessoas físicos é mantida, contanto que o fundo possua mais de 50 cotistas, suas cotas sejam negociadas em bolsa e o investidor detenha menos de 10% do total de cotas. No entanto, para cotas emitidas a partir de 1º de janeiro de 2026, os rendimentos distribuídos passam a ser tributados em 5%.
O que avaliar para 2026?
Para quem planeja morar ou deseja um ativo físico com controle total, e dispõe de capital para a compra e manutenção, o imóvel tradicional continua sendo uma opção sólida. É um projeto de vida que vai além do retorno financeiro imediato.
Já para quem busca renda passiva, diversificação e não quer lidar com a burocracia de inquilinos e reformas, os fundos imobiliários são uma alternativa mais prática e flexível. Eles permitem construir um patrimônio no setor imobiliário de forma gradual e com gestão profissionalizada.
Um ponto crucial na avaliação para 2026 é o impacto das mudanças tributárias. Novas emissões de cotas de FIIs passaram a ter uma tributação de 5% sobre os rendimentos distribuídos, o que deve ser considerado nos cálculos de retorno. Apesar disso, a modalidade ainda pode apresentar vantagens fiscais em comparação com outras aplicações. É importante notar que as cotas emitidas até o final de 2025 e já existentes no mercado mantêm a isenção original de Imposto de Renda sobre os dividendos.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.