Dólar volátil em julho: vale a pena comprar agora para viajar ou investir?

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O dólar tem apresentado volatilidade em julho de 2026, cotado entre R$ 5,09 e R$ 5,17, após ter se valorizado em junho. Com as incertezas sobre os próximos movimentos cambiais, surge a dúvida se este é o momento ideal para adquirir a divisa, seja para turismo ou para proteger o patrimônio financeiro.

O que está movimentando o dólar?

A movimentação do dólar é influenciada por uma combinação de fatores internos e externos. A Selic foi recentemente cortada de 14,50% para 14,25% em julho de 2026, mas o Banco Central sinalizou incerteza sobre os próximos passos. Nos Estados Unidos, o Federal Reserve (Fed) sinalizou a possibilidade de manter os juros mais altos por mais tempo, o que aumenta a atratividade do dólar e fortalece a moeda globalmente.

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Além disso, os Estados Unidos anunciaram tarifas de 25% sobre importações brasileiras com início em 22 de julho, o que pode pressionar o câmbio ao reduzir a entrada de dólares no país. A Selic brasileira, em 14,25%, enquanto a taxa americana está entre 3,50% e 3,75%, ainda mantém um diferencial atrativo, mas com expectativas de estreitamento.

É hora de comprar dólar para viajar?

Considerando o patamar atual e a perspectiva de volatilidade, com projeções entre R$ 5,15 e R$ 5,25 para julho, a recomendação para quem tem viagem marcada é não adquirir todo o montante de uma só vez. A melhor estratégia continua sendo a compra fracionada.

Para organizar a compra do dólar turismo de forma mais segura e eficiente, considere os seguintes pontos:

Compre aos poucos: divida o valor total que você precisa em pequenas compras semanais ou quinzenais. Isso ajuda a garantir um preço médio mais vantajoso, diluindo os riscos de uma alta repentina.

Acompanhe a cotação: utilize aplicativos ou sites especializados para monitorar o valor da moeda americana diariamente. Assim, você pode aproveitar as quedas para fazer novas aquisições.

Defina um limite: estabeleça um valor máximo que você está disposto a pagar pelo dólar. Se a cotação ultrapassar esse teto, espere por um momento mais favorável para continuar suas compras.

Comprar dólar como investimento é uma boa ideia?

Adquirir a moeda em espécie como forma de investimento não costuma ser a alternativa mais indicada. Além do risco de perda e roubo, o dinheiro físico não gera rendimentos. O dólar como investimento funciona melhor como uma estratégia de proteção (hedge) contra a desvalorização do real, especialmente em um cenário de incertezas fiscais e comerciais.

Para investidores que buscam exposição à moeda americana, existem opções mais eficientes no mercado financeiro. Fundos cambiais ou fundos de investimento atrelados ao dólar permitem aplicar na variação da divisa de forma mais simples e segura. Essas alternativas são regulamentadas e oferecem maior liquidez quando comparadas à posse do papel-moeda.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.