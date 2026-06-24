Como a taxa de juros dos EUA afeta o preço do dólar no Brasil?

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

A decisão do Federal Reserve (Fed), o banco central dos Estados Unidos, sobre a taxa de juros impacta diretamente o valor do dólar que você acompanha no noticiário. Essa conexão, que parece distante, tem efeitos práticos no seu bolso, influenciando desde o preço de produtos no supermercado até o custo de uma viagem internacional.

O mecanismo é simples e funciona com base na atratividade do investimento. Quando o Fed aumenta a taxa de juros, os títulos do Tesouro americano se tornam mais rentáveis. Eles são considerados os investimentos mais seguros do mundo, e uma rentabilidade maior os torna ainda mais desejados por investidores globais.

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Para comprar esses títulos, investidores do mundo todo, inclusive do Brasil, precisam de dólares. O movimento é o seguinte: eles vendem moedas como o real para comprar a moeda americana. Com mais gente querendo comprar dólares, a cotação sobe, seguindo a lei da oferta e da procura. O dólar se valoriza, e o real, se desvaloriza.

Esse fluxo de capital para os Estados Unidos é o que explica por que uma alta de juros em Washington geralmente resulta em um dólar mais caro aqui no Brasil. O dinheiro busca segurança e maior retorno, e os juros altos nos EUA oferecem exatamente isso.

E quando os juros americanos caem?

O processo inverso também acontece. Quando o Federal Reserve decide cortar a taxa de juros, os títulos do governo americano passam a render menos. Com isso, eles perdem parte de sua atratividade para os grandes investidores, que começam a procurar oportunidades de maior lucro em outros mercados.

Países emergentes, como o Brasil, que geralmente oferecem taxas de juros mais altas para atrair capital, tornam-se um destino interessante. Para investir aqui, esses investidores precisam vender seus dólares e comprar reais. Esse aumento na oferta de dólares no mercado brasileiro faz com que a moeda americana se desvalorize frente ao real.

Impacto no seu dia a dia

Um dólar mais alto encarece produtos importados ou que utilizam componentes de fora, como eletrônicos, trigo (que afeta o preço do pão) e até combustíveis. Viagens para o exterior também ficam mais caras. Por outro lado, um dólar valorizado beneficia os exportadores brasileiros, que recebem mais reais por seus produtos vendidos lá fora.

Já um dólar mais baixo ajuda a controlar a inflação, pois barateia as importações. No entanto, é importante lembrar que a taxa de juros americana é um fator poderoso, mas não o único. A situação econômica e política do Brasil, além de crises globais, também pesam na cotação da moeda.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.