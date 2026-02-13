Quais os principais fatores da queda do dólar em 2026?

A movimentação do câmbio em 2026 chama a atenção de investidores, empresas e governos. A queda do dólar não ocorre por acaso. Ela resulta de uma combinação de fatores internos e externos que atuam ao mesmo tempo. Assim, entender esses elementos ajuda na leitura do cenário econômico.

O dólar funciona como referência para o comércio mundial. Por isso, qualquer mudança relevante em sua cotação afeta preços, contratos e decisões de investimento. Em 2026, alguns movimentos estruturais e conjunturais se cruzam e pressionam a moeda norte-americana para baixo em vários mercados.

dólar – depositphotos.com / VadimVasenin

Queda do dólar em 2026: o que está no centro do movimento?

O principal fator ligado à queda do dólar em 2026 envolve a política monetária dos Estados Unidos. Após um ciclo de juros elevados, o Federal Reserve inicia cortes graduais. Desse modo, os títulos americanos perdem parte da atratividade. Então, investidores globais buscam rendimentos em outros países.

Com juros menores, o retorno em ativos denominados em dólar diminui. Ao mesmo tempo, economias emergentes mantêm taxas reais mais altas. Esse diferencial estimula a saída de capital dos EUA. Em consequência, o dólar perde força em relação a moedas de países com fundamentos considerados mais sólidos.

Além disso, o mercado projeta menor inflação americana em 2026. Esse cenário reduz a necessidade de aperto monetário futuro. Assim, as expectativas de valorização do dólar enfraquecem. O movimento repercute em derivativos, contratos futuros e decisões de grandes fundos.

dólar – depositphotos.com / serezniy

Quais fatores globais pressionam a desvalorização do dólar?

O ambiente internacional também influencia a queda do dólar em 2026. A recuperação gradual da economia global, após períodos de incerteza, estimula o comércio entre países. Com isso, parceiros passam a usar outras moedas de referência em algumas transações. Essa diversificação reduz a demanda direta por dólar.

Outro ponto relevante envolve as discussões sobre desdolarização. Alguns blocos econômicos ampliam o uso de moedas locais em acordos regionais. A China, por exemplo, fortalece o uso do yuan em operações bilaterais. Essa mudança ocorre de forma lenta. Porém, já gera impacto marginal na procura por dólares em certos fluxos comerciais.

Ainda no campo geopolítico, tensões localizadas seguem presentes. No entanto, parte dos agentes enxerga menor risco sistêmico em 2026. Assim, a busca por moeda forte como porto seguro diminui. Quando o apetite ao risco cresce, investidores distribuem recursos em ativos de várias regiões. Essa realocação reduz a pressão compradora sobre a divisa americana.

Recuo dos juros nos Estados Unidos.

Desdolarização gradual em alguns acordos comerciais.

Maior apetite por risco em economias emergentes.

Fortalecimento de outras moedas de referência.

Fatores internos nos países emergentes reforçam a queda do dólar?

Os fatores domésticos em economias emergentes também influenciam esse movimento. Quando um país aprova reformas fiscais, melhora as contas públicas e controla a inflação, a moeda local ganha credibilidade. Esses avanços atraem investimentos estrangeiros produtivos e financeiros.

Em 2026, alguns países latino-americanos e asiáticos apresentam superávit em conta corrente ou saldos externos mais equilibrados. Esse ajuste reduz a dependência de capital de curto prazo. Ao mesmo tempo, reservas internacionais permanecem estáveis ou em alta. Esses elementos fortalecem a percepção de segurança cambial.

Com melhora dos fundamentos, investidores ampliam posições em moedas locais. Essa entrada de recursos cria oferta maior de dólares no mercado doméstico. Assim, a taxa de câmbio recua. Em vários casos, bancos centrais aproveitam o movimento e recompõem reservas. Dessa forma, buscam evitar volatilidade excessiva.

Reforço da responsabilidade fiscal. Inflação em trajetória de queda. Crescimento econômico moderado e sustentado. Reservas internacionais em níveis confortáveis.

A queda do dólar em 2026 é permanente?

O recuo da moeda norte-americana em 2026 não se apresenta como movimento linear. A cotação segue reagindo a dados econômicos, decisões políticas e eventos inesperados. Em caso de choque geopolítico ou crise financeira, o fluxo pode se inverter rapidamente. Assim, o dólar volta a se valorizar em momentos de estresse.

Além disso, a posição do dólar como principal reserva internacional permanece significativa. Bancos centrais ainda mantêm grande parte de seus ativos nessa moeda. Portanto, qualquer mudança estruturante ocorre de forma gradual. A queda observada em 2026 se relaciona mais ao ciclo econômico atual do que a uma substituição imediata dessa referência global.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Para agentes econômicos, o acompanhamento desses fatores torna-se essencial. Empresas que importam ou exportam podem ajustar contratos e prazos. Já investidores avaliam prêmios de risco, políticas fiscais e decisões de bancos centrais. Desse jeito, cada um tenta se preparar para novas fases do câmbio, que continuam sujeitas a revisões conforme o cenário mundial evolui.