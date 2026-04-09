Vai viajar? Veja 5 dicas para comprar dólar mais barato e com segurança

Planejar uma viagem para o exterior envolve muitos detalhes, e um dos mais importantes é a compra de dólar. Com a cotação da moeda variando constantemente, saber o momento e o lugar certo para fazer o câmbio pode significar uma economia real no seu orçamento. Comprar de forma impulsiva ou na última hora quase sempre resulta em prejuízo.

A organização é a chave para garantir um bom negócio. Em vez de deixar para a semana da viagem, o ideal é começar a monitorar o valor da moeda com antecedência. Adotar uma estratégia de compra gradual e pesquisar as melhores taxas são passos fundamentais para proteger seu dinheiro e viajar com mais tranquilidade.

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Como comprar dólar mais barato e com segurança

Para ajudar você a economizar, reunimos cinco dicas práticas. Elas abrangem desde o planejamento até a escolha do local de compra, garantindo que você faça a melhor escolha possível.

1. Compre aos poucos e com antecedência

Não deixe para comprar todo o valor de uma vez. O mercado de câmbio é volátil, e tentar adivinhar o melhor dia é arriscado. A melhor estratégia é comprar a moeda em partes, semanas ou até meses antes da viagem. Assim, você cria um preço médio e se protege de altas repentinas.

2. Compare as taxas em diferentes instituições

O preço do dólar turismo varia muito entre bancos, casas de câmbio e plataformas online. Pesquise em pelo menos três lugares diferentes antes de fechar negócio. Fique atento ao Valor Efetivo Total (VET), que inclui a cotação, o IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) e outras tarifas administrativas. É esse valor que mostra o custo real da operação.

3. Evite comprar no aeroporto

A conveniência de comprar dólar no aeroporto custa caro. As casas de câmbio localizadas em terminais de embarque geralmente praticam as taxas mais altas do mercado, aproveitando-se da necessidade de última hora dos viajantes. Deixe essa opção apenas para emergências.

4. Use contas globais e cartões de débito internacionais

Uma alternativa cada vez mais popular são as contas digitais globais. Embora a alíquota de IOF para operações de câmbio tenha sido unificada em 3,5% desde julho de 2025 (Decreto nº 12.499/2025), essas contas ainda oferecem vantagens. A principal economia vem do uso da cotação do dólar comercial, que é mais barata que a do dólar turismo, e de taxas de conversão (spread) geralmente menores que as de cartões de crédito tradicionais. Além disso, oferecem mais segurança do que transportar grandes quantias em espécie.

5. Verifique se a corretora é autorizada

Para evitar golpes, sempre negocie com instituições financeiras autorizadas pelo Banco Central do Brasil. Você pode consultar a lista de correspondentes cambiais no site do BCB ou usar o aplicativo Câmbio Legal, que mostra os pontos de câmbio regulamentados mais próximos de você. Desconfie de ofertas com preços muito abaixo do mercado, pois podem ser ilegais.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.