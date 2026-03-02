Assine
overlay
Início AquiPertin
Yaya Souza
Yaya Souza
Apaixonada por viagens, Yaya comanda o perfil do Instagram @aquipertin junto com sua família e traz para o Estado de Minas conteúdos diários com dicas sobre turismo dentro e fora de Minas Gerais. Fale conosco pelo aquipertinmg@gmail.com
Dólar

Viagem em 2026: como economizar na compra de dólar (USD) para viajar

Planejamento é a chave para não perder dinheiro com o câmbio; veja dicas de quando e como comprar a moeda para garantir a melhor cotação

Publicidade

Mais lidas

Yaya Souza
Yaya Souza
Repórter
Apaixonada por viagens, Yaya comanda o perfil do Instagram @aquipertin junto com sua família e traz para o Estado de Minas conteúdos diários com dicas sobre turismo dentro e fora de Minas Gerais. Fale conosco pelo aquipertinmg@gmail.com
02/03/2026 13:58

compartilhe

SIGA NO google news
x
A compra gradual de moeda estrangeira é uma estratégia eficaz para planejar e economizar em viagens internacionais. - (crédito: Freepik)
A compra gradual de moeda estrangeira é uma estratégia eficaz para planejar e economizar em viagens internacionais. crédito: Freepik

Com o preço do dolar, viagens internacionais podem parecer um sonho disntante, mas existe uma estratégia simples para fugir da flutuação da moeda: apostar na compra gradual da moeda.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A lógica por trás dessa tática é diluir os riscos. Ao comprar um pouco de dólar a cada mês, por exemplo, você se expõe menos a picos de alta. Se em um período a cotação estiver desfavorável, em outro pode estar mais baixa. No fim do planejamento, o valor que você pagou por cada dólar será uma média de todos esses momentos, o que geralmente representa uma economia considerável em comparação a uma compra única.

Leia Mais

Tentar adivinhar o melhor momento para comprar é uma aposta arriscada e que poucos acertam. A disciplina de comprar valores fixos em intervalos regulares, como R$ 500 todo mês, é mais eficaz para o viajante comum. Essa abordagem transforma a preparação financeira em um hábito, tornando o processo menos estressante e mais previsível para o seu orçamento.

Como economizar na prática

Para colocar o plano em ação, o primeiro passo é definir o valor total que você pretende levar para a viagem. Com esse número em mãos, divida-o pelos meses que faltam até o embarque. Isso dará uma meta de compra mensal ou bimestral, que pode ser ajustada conforme a sua capacidade financeira e as movimentações do mercado.

Além da compra fracionada, comparar as diferentes formas de adquirir a moeda é fundamental para poupar dinheiro. Veja as principais opções:

  • Casas de câmbio: Ideal para quem quer ter papel-moeda em mãos. As taxas costumam ser um pouco mais altas, pois usam a cotação do dólar turismo, e o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) é de 3,5%. Pesquise bastante, pois os valores variam muito entre as instituições.

  • Contas globais: Costumam ser uma opção vantajosa, pois utilizam o dólar comercial, que é mais barato que o turismo. Embora o IOF para transferências seja de 3,5%, o mesmo de outras operações, a economia vem da cotação e de taxas de serviço (spread) geralmente menores. O saldo pode ser usado em um cartão de débito internacional.

  • Cartão de crédito: É a opção menos recomendada para compras durante a viagem, apesar de sua praticidade. A cotação do dólar usada é a do dia do fechamento da fatura, o que gera imprevisibilidade, e a alíquota do IOF é de 3,5% sobre o valor da compra.

    Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

É importante notar que, desde 2025, a alíquota de IOF para a maioria das operações de câmbio foi unificada em 3,5%. Por isso, a principal diferença entre as modalidades de compra está na cotação da moeda (comercial vs. turismo) e nas taxas de serviço (spread) aplicadas por cada instituição.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay