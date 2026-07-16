Assine
overlay
Início Economia
Negócios

Volatilidade do Dólar: como a incerteza política afeta seus investimentos

Entenda por que o cenário político pressiona a moeda e conheça estratégias de especialistas para diversificar sua carteira e proteger seu patrimônio.

Publicidade
Carregando...
Yaya Souza
Yaya Souza
Repórter
Apaixonada por viagens, Yaya comanda o perfil do Instagram @aquipertin junto com sua família e traz para o Estado de Minas conteúdos diários com dicas sobre turismo dentro e fora de Minas Gerais. Fale conosco pelo aquipertinmg@gmail.com
16/07/2026 15:32

compartilhe

SIGA
×
Volatilidade do Dólar: como a incerteza política afeta seus investimentos
A volatilidade do dólar frente ao real, influenciada pela instabilidade política, exige estratégias de proteção para investimentos crédito: espiegle de Getty Images Signature

A turbulência no cenário político brasileiro costuma acender um alerta no mercado financeiro, impactando diretamente a cotação do dólar. A percepção de risco institucional afasta investidores e pressiona a moeda americana para cima, o que afeta desde o preço de produtos importados até o planejamento de viagens internacionais.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Essa volatilidade exige atenção de quem possui investimentos ou busca proteger seu patrimônio. Entender como a instabilidade política reverbera na economia é o primeiro passo para tomar decisões mais seguras e estratégicas com o seu dinheiro.

Leia Mais

Por que a instabilidade política afeta o dólar?

A instabilidade política gera desconfiança sobre a condução da economia e o respeito às regras do jogo democrático. Investidores estrangeiros, ao perceberem um aumento do risco no país, tendem a retirar seus recursos do Brasil, convertendo reais em dólares para se proteger. Essa alta na demanda pela moeda americana faz sua cotação subir.

Qualquer sinalização que coloque em dúvida a estabilidade das instituições ou as regras econômicas é interpretada pelo mercado como um aumento do risco-país. Consequentemente, o fluxo de capital estrangeiro diminui, e a valorização do dólar frente ao real se intensifica, impactando a inflação e o poder de compra da população.

Como proteger seus investimentos do dólar alto

Para quem busca proteger sua carteira da variação cambial, a principal estratégia é a diversificação. Concentrar todos os recursos em ativos brasileiros pode ser arriscado em momentos de incerteza. Existem algumas alternativas para mitigar os efeitos da alta do dólar:

  • Investimentos atrelados ao dólar: uma forma direta de se proteger é alocar uma parte da carteira em ativos que acompanham a moeda americana. Fundos cambiais, que investem em títulos de outros países, ou Brazilian Depositary Receipts (BDRs), que representam ações de empresas estrangeiras negociadas na bolsa brasileira, são opções acessíveis;

  • Ações de empresas exportadoras: companhias brasileiras que vendem seus produtos para o exterior têm suas receitas em dólar. Quando a moeda americana se valoriza, o faturamento dessas empresas tende a aumentar, o que pode se refletir positivamente no valor de suas ações;

  • Fundos de investimento no exterior: investir em fundos que aplicam recursos diretamente em mercados internacionais, como o americano ou o europeu, é outra maneira de diversificar e dolarizar parte do patrimônio, reduzindo a exposição ao risco-Brasil;

  • Criptomoedas: para investidores com perfil mais arrojado, as criptomoedas, como o bitcoin, podem servir como uma reserva de valor descorrelacionada da economia local. No entanto, é um mercado de altíssima volatilidade e exige estudo e cautela.

    Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Tópicos relacionados:

cotacao criptomoedas dolar investimento

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay