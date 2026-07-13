Preços para lavar o carro em BH variam em até 100%; confira valores médios

O preço para lavar o carro em Belo Horizonte pode variar em até 100% entre os estabelecimentos. Uma pesquisa do site Mercado Mineiro apurou que o serviço de lavagem geral com cera para automóveis pequenos flutua entre R$ 100 e R$ 200. O preço médio desse serviço na capital é de R$ 134,29.

No caso dos carros de grande porte, a lavagem geral com cera (que também envolve limpeza do chassi e do motor) variou 82%, custando de R$ 110 a R$ 200, com valor médio de R$ 149,05. Ao todo, foram pesquisados 24 lava-jatos na capital entre 9 e 10 de julho.

Na limpeza completa sem a aplicação de cera, que também abrange o chassi e o motor, o preço não é muito menor, mas a variação continua acentuada: diferença entre R$ 90 e R$ 160 para carros pequenos (78%), com média de R$ 116,84; e entre R$ 100 e R$ 170 para carros grandes (70%), com preço médio de R$ 131,58.

A lavagem simples para carros pequenos custa entre R$ 50 e R$ 60 (diferença de 20%), com preço médio de R$ 55,83, enquanto o mesmo serviço para carros grandes varia de R$ 60 a R$ 70 (17%), custando em média R$ 65,42.

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Já no serviço de lavagem geral com polimento, seja para carros pequenos ou grandes, os preços variaram 50%, ficando entre R$ 200 e R$ 300. No entanto, a média para automóveis de pequeno porte é de R$ 237,86, enquanto para os grandes é de R$ 242,86.



De acordo com o economista Feliciano Abreu, do Mercado Mineiro, apesar de a pesquisa reforçar que vale a pena pesquisar preços antes de contratar esses serviços, também é importante avaliar as diferenças na qualidade dos produtos utilizados, nos equipamentos empregados e nos procedimentos executados por cada estabelecimento, uma vez que isso pode justificar a variação observada.

