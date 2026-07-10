O que o preço do Big Mac diz sobre a economia brasileira em 2026?

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Você sabia que o preço de um sanduíche pode dizer muito sobre a saúde da economia de um país? Em 2026, essa análise continua relevante com o "Índice Big Mac", um indicador informal criado pela revista britânica "The Economist" para analisar se a moeda de uma nação está valorizada ou não em relação ao dólar.

Publicada semestralmente, a ideia se tornou uma referência global por usar um produto com características muito similares em mais de 50 países. Ao comparar o valor do hambúrguer mais famoso do McDonald's, o índice oferece uma forma simplificada de entender um conceito econômico complexo: a paridade do poder de compra (PPC).

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O que é o Índice Big Mac?

Criado pela revista "The Economist" em 1986, o Índice Big Mac é um indicador econômico informal. Ele serve para comparar o poder de compra entre diferentes moedas e avaliar se a taxa de câmbio de um país está em um nível considerado "correto" em relação ao dólar americano.

Como o índice funciona na prática?

O cálculo é simples: o preço do Big Mac em um país, na sua moeda local, é convertido para dólares. Em seguida, esse valor é comparado com o preço do mesmo sanduíche nos Estados Unidos. A diferença entre os dois valores indica se a moeda local está mais forte ou mais fraca do que deveria.

Se o preço em dólar for menor que nos EUA: significa que a moeda está subvalorizada, ou "barata", em relação ao dólar.

Se o preço em dólar for maior que nos EUA: indica que a moeda está sobrevalorizada, ou "cara", na comparação com a moeda americana.

O que o preço do Big Mac revela sobre o real em 2026?

Segundo os dados mais recentes do índice, publicados em janeiro de 2026, o Big Mac custava em média R$ 23,90 no Brasil, enquanto nos Estados Unidos seu preço era de US$ 5,79. Com base na taxa de câmbio da época, o valor do sanduíche brasileiro convertido para a moeda americana era de aproximadamente US$ 4,03. Essa diferença aponta que o real estava subvalorizado em cerca de 30,5% em relação ao dólar.

Uma moeda desvalorizada pode tornar as exportações brasileiras mais competitivas, mas, por outro lado, encarece produtos importados e viagens ao exterior para os brasileiros. O índice, portanto, ajuda a visualizar de forma rápida o impacto das políticas de câmbio no bolso do consumidor.

Por que o Big Mac é usado como referência?

A escolha do sanduíche não é aleatória. O McDonald's mantém um rigoroso padrão de produção em suas franquias ao redor do mundo, o que torna o Big Mac um produto ideal para essa comparação. Os principais motivos são:

Ingredientes padronizados: a receita e os insumos são praticamente os mesmos em todos os lugares.

Disponibilidade global: o produto está presente na maioria dos países, facilitando a coleta de dados.

Custos locais: seu preço final reflete despesas importantes de cada economia, como salários, aluguéis e impostos. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.