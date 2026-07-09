Sinduscon-MG Lab lança nova formação para acelerar produtividade no setor

Caroline Jardim - Especial para o Estado de Minas

A construção civil brasileira vive um momento decisivo. Enquanto cresce a pressão por produtividade, redução de desperdícios e sustentabilidade, sete em cada dez construtoras e incorporadoras brasileiras ainda estão nos níveis "Tradicional" ou "Iniciante" de maturidade digital, segundo a Pesquisa Nacional de Maturidade Digital para Incorporadoras e Construtoras, realizada pelo BIM Fórum Brasil com apoio da CBIC, ABDI, Sebrae, Confea e CAU/BR.

É justamente para enfrentar lacunas que o Sinduscon-MG Lab realiza a segunda etapa de sua jornada de formação voltada à transformação do setor. Promovida pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado de Minas Gerais (Sinduscon-MG), em parceria com o Instituto de Ciência e Tecnologia Órbi, a Trilha 2 – Eficiência Operacional acontece a partir 29 de julho (on-line) e coloca no centro da discussão alguns dos principais desafios da construção contemporânea: aumento da produtividade, integração de processos, sustentabilidade e adoção de tecnologias como BIM e Lean Construction. As inscrições já estão abertas. Empresas associadas ao Sinduscon-MG contam com condições especiais. Mais informações no site: https://sinduscon-mg.org.br/cursos2/.

O desafio do setor vai além da adoção de novas tecnologias. O levantamento do BIM Fórum Brasil também mostra que apenas 7,7% das empresas brasileiras alcançaram níveis avançados ou de liderança em transformação digital, enquanto a maior parte ainda opera com processos pouco integrados e baixa padronização, dificultando ganhos de produtividade e competitividade.

Portanto, metodologias como Building Information Modeling (BIM) e Lean Construction deixam de ser diferenciais tecnológicos para se tornarem ferramentas estratégicas de gestão. O BIM permite integrar informações de projeto, orçamento, cronograma e execução em um único ambiente digital, reduzindo retrabalho, desperdícios e aumentando a previsibilidade das obras.

A transformação operacional também passa pela agenda ESG. O planejamento digital favorece uma utilização mais eficiente de materiais, reduz perdas durante a execução das obras e contribui para decisões com menor impacto ambiental, aproximando eficiência operacional e sustentabilidade.

Nova trilha de desenvolvimento

O programa foi estruturado para gestores, coordenadores, engenheiros e lideranças responsáveis por decisões estratégicas dentro das empresas. Com vagas limitadas, no formato on-line, a trilha reúne professores, pesquisadores e especialistas reconhecidos nacionalmente para apresentar aplicações práticas, estudos de caso e metodologias que já vêm transformando a gestão da construção civil.

“Embora ferramentas como BIM, Inteligência Artificial, construção modular e sistemas digitais estejam cada vez mais disponíveis, a realidade da maior parte das empresas brasileiras ainda é marcada por desafios estruturais. A baixa maturidade digital, a dificuldade de integração entre projetos, a resistência cultural às mudanças, a escassez de profissionais qualificados e a dificuldade de mensurar o retorno dos investimentos continuam impactando a modernização do setor", avalia Raphael Lafetá, presidente do Sinduscon-MG.

Diante desse contexto, a segunda trilha do Sinduscon-MG Lab foi desenhada para transformar essas tecnologias em soluções práticas para o dia a dia das empresas. A proposta vai além da apresentação de conceitos. O foco é apoiar lideranças na construção de planos de implementação capazes de gerar ganhos concretos de eficiência, competitividade e sustentabilidade.

Lean, ESG, BIM e negócios: as melhores práticas

O Módulo 1 é dedicado ao Lean Construction e Gestão Estratégica de Operações. Entre as abordagens estão: origens e princípios da construção enxuta; estratégias de competitividade e construção enxuta; construção enxuta na prática: linhas de ação; planejamento e controle de obras lean; lean e industrialização. O professor é Paulo Roberto Pereira Andery, engenheiro, mestre e doutor em Engenharia. Pós-graduado em Gestão Empresarial para Executivos pelo IESE (Barcelona) e AESE (Portugal). Professor da Escola de Engenharia da UFMG, nos cursos de graduação e pós-graduação. Consultor em empresas construtoras e incorporadoras na área de gerenciamento de projetos e Lean Construction.

Já o Módulo 2 - ESG e Sustentabilidade Integrada à Engenharia contempla: fundamentos de ESG aplicados à Construção Civil; integração de práticas ambientais, sociais e de governança à gestão dos empreendimentos; eficiência operacional e otimização de processos; gestão de resíduos na construção; uso racional de recursos e redução de desperdícios; conformidade regulatória e atendimento às exigências do mercado; sustentabilidade como diferencial competitivo; tendências, demandas de investidores e oportunidades para o setor. O professor é Felipe Boaventura. Ele é Diretor Jurídico da Emccamp Residencial, vice-presidente de Políticas e Relações Trabalhistas do Sinduscon-MG, vice-presidente Administrativo-Financeiro do Seconci-MG e conselheiro Jurídico da CBIC. Mestre em Direito das Relações Econômicas pela Faculdade Milton Campos (Nova Lima, Brasil). Estudos avançados em Negotiation Skills na Porto Business School (Portugal) e Systempreneurship and Innovation pela Säid Business School, na Universidade de Oxford (Inglaterra). Pós-graduado no MBA Executivo de Gestão Empresarial na Fundação Dom Cabral (Nova Lima, Brasil).

O Módulo 3 - BIM no cenário Brasileiro da Construção Civil aprofunda na - Implementação BIM nas empresas e impactos nos processos da Construção Civil. Entre as abordagens estão: Nova Estratégia BIM BR; BIM e a Lei no. 14.133, de 1o. abril de 2021;

Conceitos da Norma ABNT NBR19650 – Organização da informação acerca dos trabalhos da construção; Gestão da informação e o ciclo de vida dos empreendimentos; Conceitos de LOD e LOIN; Dimensões BIM; Qualidade dos modelos de informação; Interoperabilidade; entre outros. O professor Eduardo Marques Arantes é engenheiro civil, mestre em engenharia de estruturas e doutor em educação pela UFMG, além de MBA em BIM pela Espanha. Desde 2013, tem concentrado esforços em pesquisas, desenvolvimentos e implementações práticas em empresas de construção civil, relacionados com inovações e melhorias em Processos de Projeto integrados e Métodos de integração projeto-produção que envolvam a Modelagem da Informação da Construção (BIM).

E o último, o Módulo 4 - Pré-Fabricação, Modularização e Industrialização da Construção, compreende: Modularização e Industrialização: Como acessar esse mercado; Como acessar clientes desse novo mercado; Vendendo novos sistemas construtivos; Justificando o investimento; Geração de valor; Posicionamento e referência mercadológica. O professor é André Mejia, engenheiro civil e sócio-proprietário da Avante BIM Solutions. Ele possui mais de 10 anos de experiência na construção civil, com atuação em projetos estruturais, gestão de obras, consultoria empresarial e transformação digital. Fundador da Comunidade Avante, reúne mais de 4.500 profissionais da construção em um ecossistema voltado à capacitação, inovação e negócios. Já desenvolveu mais de 500 projetos estruturais, participou da execução de mais de 60 mil m² de obras e realizou mais de 200 horas de consultoria. Criador da metodologia Gestão 360®, atua na integração entre gestão, comercial, projetos e obras para aumentar a produtividade e a rentabilidade das empresas do setor.

Serviço

Trilha 2 – Eficiência Operacional | Sinduscon-MG Lab

Data de início: 29 de julho de 2026



Horário: 19 às 21h

Modalidade: on-line

Público: gestores, engenheiros, coordenadores, líderes de obras e profissionais da construção civil

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Inscrições: https://sinduscon-mg.org.br/cursos2/