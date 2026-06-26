Laticínios repaginados: Verde Campo leva inovação proteica à Naturaltech

Caroline Jardim - Especial para o Estado de Minas

A Verde Campo participa da Naturaltech 2026 reforçando sua estratégia de inovação em alimentos saudáveis e ricos em proteína. Durante a principal feira de alimentação saudável da América Latina, a marca vai lançar produtos inéditos que chegam ao mercado no segundo semestre nas linhas sem lactose e com whey.

“A Naturaltech é um espaço estratégico para apresentarmos a evolução da Verde Campo e reforçarmos nossa conexão com as principais tendências de consumo. Estamos ampliando nosso portfólio com produtos que unem saudabilidade, proteína, sabor e conveniência, acompanhando uma demanda cada vez maior por alimentos funcionais e nutritivos”, afirma Fábio Ferreira, CEO da Verde Campo.

Com sede em Lavras (Sul de Minas), a Verde Campo é referência em inovação e saudabilidade no setor de laticínios no Brasil. Desenvolve produtos com ingredientes de origem natural e sem aditivos artificiais, equilibrando sabor e funcionalidade. Seu portfólio inclui iogurtes, queijos, bebidas lácteas e outros derivados, com distribuição nacional.

Novas demandas na rotina do consumidor

Entre os lançamentos apresentados em primeira mão na feira está a nova linha de queijos fatiados Lacfree, que chega para compor o portfólio da linha Lacfree da Verde Campo. As novidades incluem o Queijo Minas Padrão Fatiado Lacfree e o Queijo Prato Fatiado Lacfree, ambos em embalagens de 150g.

Produzidos com leite fresco do Sul de Minas Gerais, além de serem zero lactose e livres de conservantes, contam com redução de 25% de gorduras totais e são fontes de cálcio e proteínas, contribuindo para a saúde óssea e manutenção da massa magra. A marca também destaca o teor proteico dos produtos, acompanhando a crescente demanda dos consumidores por alimentos ricos em proteína.

Outro destaque da linha é a volta da Manteiga Lacfree com Sal (200g), produzida com creme de leite 100% fresco e fermentada naturalmente. O produto retorna ao portfólio como opção para consumidores que possuem restrição à lactose ou buscam alternativas de digestão mais leve.

Lança ainda a sobremesa proteica sabor Doce de Leite (130g), inspirada em um dos sabores mais tradicionais de Minas Gerais. O produto possui 12g de proteína por pote, zero lactose, zero adição de açúcares, zero gorduras totais e baixo valor calórico, além de não conter corantes nem aromas artificiais.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

“Com a participação na feira, a Verde Campo reforça seu posicionamento como uma das principais referências nacionais em alimentação saudável, natural e proteica, liderando a inovação em produtos com ingredientes de origem natural e alto valor nutricional", explica Ferreira.