Variação de preço do pão ultrapassa os 200% em BH

A diferença de preço dos pães entre as padarias de Belo Horizonte chega a 233%, revela pesquisa divulgada nesta segunda-feira (6/7) pelo site Mercado Mineiro. O número ilustra a variação do quilo do pão doce, vendido entre R$ 16 e R$ 53,40.

Pão Sovado (kg): variação de 171,07%, oscilando entre R$ 19,70 e R$ 53,40;

Pão Francês (kg): variação de 93,44%, com preço mínimo de R$ 16 e máximo de R$ 30,95.

Dentre outras variações percentuais estão as do:

O preço dos produtos industrializados, sempre mais caros que nos supermercados, também apresentam grande variação nas padarias da capital:

Pão de forma Seven Boys: variação de 111,51%, flutuando de R$ 7,99 a R$ 16,90;

Pão de Forma Wickbold: variação de 87,79%, custando entre R$ 7,29 e R$ 13,69;

Café 3 Corações 500g: variação de 90,45%, encontrado entre R$ 30,69 e R$ 58,45;

Leite Itambé (Litro): variação de 48,39%, oscilando de R$ 6,20 a R$ 9,20;

Leite Cotochés (Litro): variação de 37,10%, flutuando de R$ 6,20 a R$ 8,50;

Leite tipo C (saquinho): variação de 22,48%, de R$ 6,45 a R$ 7,90;

Manteiga Itambé 500g: variação de 32,59%, com preços entre R$ 30,99 e R$ 41,09;

Margarina Qualy 500g: variação de 25,44%, custando de R$ 11,95 a R$ 14,99.

O café da manhã no balcão também apresenta grande variação de preço entre as padarias de Belo Horizonte, chegando a 130% no caso do pão de queijo, que custa entre R$ 3 e R$ 6,90. Confira a variação dos demais itens da pesquisa:

Café: variação de 100%, vendido de R$ 1,50 a R$ 3;

Café com leite: variação de 100%, custando entre R$ 2 e R$ 4;

Pão com manteiga: variação de 52%, custando de R$ 2,50 a R$ 3,80;

Pingado: variação de 50%, oscilando de R$ 2 a R$ 3.

De acordo com Feliciano Abreu, economista do Mercado Mineiro, é preciso levar em consideração que a disparidade de preços entre os estabelecimentos pode ser justificada pela sua localização e pela qualidade dos ingredientes utilizados.

Preço médio estável

Já a comparação do preço médio dos produtos nas padarias da capital entre janeiro e o início de julho mostrou que, de forma geral, os reajustes ficaram abaixo da inflação acumulada nesse período, apurada em 3,42% de janeiro a junho, de acordo com a Fundação Ipead (Instituto de Pesquisas Econômicas, Administrativas e Contábeis de Minas Gerais).

A pesquisa do Mercado Mineiro mostra que a maioria dos produtos apresentou pequenas oscilações, indicando um cenário de relativa estabilidade ao longo do período. É o caso do pão francês, que passou de R$ 22,35 em janeiro para R$ 22,54 em março, chegando agora A R$ 22,58, acumulando alta de 1,02%. E os pães especiais seguem esse movimento:

Pão doce: de R$ 26,27 para R$ 26,34, variação de 0,26%;

Pão sovado: de R$ 27,97 para R$ 28,13, alta de 0,56%.

Já os preços médios dos pães e de alguns produtos industrializados tiveram reajustes bem mais expressivos:

Pão de forma Seven Boys: de R$ 10,01 para R$ 10,47, avanço de 4,57%;

Pão de forma Wickbold: de R$ 9,22 para R$ 9,64, alta de 4,51%;

Manteiga Itambé (500g): de R$ 32,21 para R$ 33,28, aumento de 3,33%;

Margarina Qualy (500g): de R$ 13,62 para R$ 13,68, reajuste de 0,47%.

No caso do leite o movimento foi inverso:

Leite Itambé (Litro): de R$ 8,03 para R$ 7,47, redução de 6,93%;

Leite Cotochés (Litro): de R$ 7,31 para R$ 7,09, queda de 3%;

Leite tipo C (saquinho): manteve o preço médio de R$ 7.

Com relação aos frios, a maior alta foi do presunto, que passou de R$ 41,24 para R$ 42,72, acumulando aumento de 3,60%. Já a mortadela teve preço médio elevado de R$ 29,73 para R$ 30,21, alta de 1,62%, enquanto a muçarela registrou elevação de 1,01%, saindo de R$ 57,47 para R$ 58,05.

O preço médio do lanche no balcão da padaria ficou praticamente estável:

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Café: de R$ 1,98 para R$ 2,00, alta de 1,01%;

Pingado: praticamente estável em R$ 2,37, com leve redução de 0,19%;

Café com leite: manteve preço médio de R$ 3,06;

Pão com manteiga: permaneceu em torno de R$ 2,86;

Pão de queijo: de R$ 3,97 para R$ 3,98, variação de 0,32%.

"De forma geral, os dados mostram que, embora existam grandes diferenças de preços entre os estabelecimentos, os preços médios praticados no mercado sofreram poucas alterações entre janeiro e julho de 2026, refletindo um ambiente de consumo mais cauteloso, no qual as padarias encontram dificuldades para repassar integralmente o aumento dos custos ao consumidor", analisou Feliciano Abreu.