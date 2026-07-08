Os incentivos para instalar energia solar que você talvez não conheça

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

A instalação de energia solar em residências e empresas vai muito além da conhecida economia na conta de luz. Atualmente, uma série de incentivos financeiros, que incluem linhas de crédito com juros reduzidos e descontos em impostos municipais, torna os sistemas fotovoltaicos uma opção ainda mais viável e acessível para os brasileiros que buscam sustentabilidade e alívio no orçamento.

É importante destacar que o cenário regulatório passou por mudanças com a Lei 14.300/2022, que instituiu o marco legal da micro e minigeração distribuída. Para projetos instalados em 2026, há uma cobrança progressiva pelo uso da infraestrutura da rede (a TUSD Fio B), que neste ano está em 60% e chegará a 100% em 2029. Mesmo com essa "taxação do sol", o investimento continua vantajoso, especialmente para quem garante as condições atuais.

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Como funcionam os financiamentos para energia solar?

Instituições financeiras públicas e privadas oferecem linhas de crédito específicas para cobrir o custo total de projetos de energia solar, desde a compra dos equipamentos até a instalação. Essas modalidades se destacam por apresentar taxas de juros mais baixas e prazos de pagamento mais longos que os de empréstimos convencionais.

As principais vantagens dessas linhas de crédito incluem:

Prazos de pagamento que podem chegar a 10 anos.

Taxas de juros que, em 2026, variam de 7,5% a 18% ao ano (cerca de 0,80% a 1,50% ao mês), dependendo da instituição e do perfil de crédito.

A possibilidade de financiar 100% do projeto, sem necessidade de entrada.

Em muitos casos, o valor da parcela do financiamento se aproxima da economia obtida na fatura de energia, tornando o investimento autossustentável.

O que é o IPTU Verde e como solicitar?

O IPTU Verde é um programa de incentivo fiscal que oferece descontos no Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) para quem adota práticas sustentáveis, como a instalação de energia solar. Contudo, é fundamental ressaltar que o benefício não está disponível em todos os municípios brasileiros, e sua aplicação varia significativamente de uma cidade para outra.

Para obter o benefício, o processo geralmente segue alguns passos simples:

Verificar especificamente junto à prefeitura local se o seu município possui uma lei que regulamenta o IPTU Verde e quais são as condições. Apresentar o projeto de instalação do sistema fotovoltaico ou outra medida sustentável no setor responsável da prefeitura. Aguardar a análise e aprovação, que confirmará o cumprimento dos critérios para a concessão do desconto. O desconto é aplicado diretamente no carnê anual do imposto, e sua porcentagem varia conforme a legislação de cada cidade.

Esse benefício raramente é vitalício. Em grande parte das cidades, o desconto dura cerca de 3 a 5 anos, ou exige que o contribuinte faça uma nova solicitação/comprovação anualmente

Qual o impacto da energia solar no valor do imóvel?

Além dos benefícios diretos, a instalação de um sistema de energia solar também agrega valor ao imóvel. Estudos de mercado indicam que propriedades com sistemas fotovoltaicos apresentam uma valorização média entre 4% e 10%, podendo chegar a até 20% em casos específicos, segundo dados do setor. Isso ocorre porque são vistas como mais modernas e econômicas, tornando-se mais atrativas no mercado imobiliário e representando um diferencial importante em uma futura negociação de venda ou aluguel.

Como funciona o sistema de créditos de energia?

O sistema de compensação de energia elétrica, regulamentado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), é outra grande vantagem. Quando seu sistema fotovoltaico gera mais energia do que o consumido, o excedente é injetado na rede da distribuidora local. Essa energia extra se transforma em créditos que podem ser usados para abater o consumo da sua fatura nos meses seguintes ou em outro imóvel de sua titularidade. No entanto, desde a Lei 14.300/2022, há uma cobrança progressiva sobre a energia injetada para remunerar o uso da infraestrutura da rede (o chamado Fio B). Para quem se conecta em 2026, essa taxação é de 60%, aumentando gradualmente até atingir 100% em 2029, o que reduz parte da economia, mas não inviabiliza o investimento.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.