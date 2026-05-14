IPTU Verde: como conseguir desconto no imposto com ações sustentáveis
Sabia que atitudes ecológicas na sua casa podem reduzir o valor do IPTU? Conheça o programa que oferece benefícios a quem preserva o meio ambiente
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Mais de 50 municípios brasileiros já oferecem descontos no IPTU para quem adota práticas sustentáveis em casa. Conhecido como IPTU Verde, o programa de incentivo fiscal busca beneficiar proprietários de imóveis que contribuem para a preservação do meio ambiente e o desenvolvimento urbano sustentável.
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A iniciativa funciona como uma recompensa fiscal. Prefeituras oferecem descontos progressivos no Imposto Predial e Territorial Urbano para proprietários de imóveis que implementam medidas de preservação ambiental. Os descontos podem variar entre 5% e até 50%, dependendo do município e das práticas adotadas. Como não existe uma lei federal sobre o tema, as regras, os percentuais de desconto e as ações válidas variam conforme a legislação de cada cidade.
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Quais ações geram desconto?
As práticas que podem garantir um abatimento no imposto são diversas e buscam reduzir o impacto ambiental das construções urbanas. Embora a lista mude de uma cidade para outra, algumas medidas são comuns na maioria dos programas.
Energia solar: instalação de painéis fotovoltaicos para geração de energia elétrica limpa.
Captação de água da chuva: implementação de sistemas para coletar, armazenar e reutilizar a água em atividades não potáveis, como regar plantas e lavar calçadas.
Telhado verde: criação de uma cobertura vegetal sobre o telhado, que ajuda a reduzir a temperatura interna do imóvel e a absorver água da chuva.
Áreas permeáveis: manter uma porcentagem do terreno livre de cimento ou pisos, permitindo que a água infiltre diretamente no solo.
Reúso de água: sistemas que tratam e reaproveitam a água utilizada em pias e chuveiros.
Gestão de resíduos: comprovação da separação correta do lixo para coleta seletiva e compostagem de resíduos orgânicos.
Além dessas medidas, algumas cidades também facilitam a obtenção do desconto para imóveis com certificações ambientais reconhecidas, como o selo LEED (Leadership in Energy and Environmental Design).
Exemplos pelo Brasil
Para ilustrar como o IPTU Verde funciona na prática, veja alguns exemplos de cidades que adotaram o programa:
Salvador (BA): Oferece descontos de até 10% para imóveis com o selo IPTU Amarelo (uso de energia solar) e IPTU Verde.
Curitiba (PR): Os descontos podem chegar a 100% em alguns casos, dependendo da área de preservação ambiental mantida no terreno.
Guarulhos (SP): Concede abatimentos de até 20% para residências que implementam diversas medidas, como sistema de captação de água e telhado verde.
Como solicitar o benefício
O primeiro passo para conseguir o desconto é verificar se a sua cidade possui uma legislação para o IPTU Verde. Essa informação geralmente está disponível nos portais da prefeitura ou da secretaria municipal de finanças. É importante ressaltar que, na maioria dos casos, o imóvel precisa estar com todos os tributos em dia para ser elegível ao benefício. É fundamental ler as regras para saber quais ações são aceitas e qual documentação é exigida.
Geralmente, o processo exige a apresentação de comprovantes, como notas fiscais dos equipamentos instalados, fotos do imóvel antes e depois das adequações e, em alguns casos, laudos técnicos assinados por profissionais habilitados. Com os documentos em ordem, o proprietário deve protocolar o pedido junto ao órgão responsável da prefeitura para que o desconto seja aplicado no carnê do ano seguinte. Fique atento, pois em alguns municípios, o benefício precisa ser renovado periodicamente, geralmente a cada cinco anos.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.