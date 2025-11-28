Assine
Energia solar em casa: 5 mitos e verdades que você precisa conhecer

A iniciativa do Atacadão inspira o uso doméstico; saiba se o sistema funciona em dias nublados, os custos reais de instalação e a valorização do imóvel

Ana Leitão
Ana Leitão
Repórter
Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024
28/11/2025 10:40 - atualizado em 28/11/2025 10:40

O que é mito e o que é verdade quando o assunto é gerar a própria eletricidade? crédito: U. J. Alexander de Getty Images Pro

A recente decisão do Atacadão, anunciada em 2025, de instalar painéis solares em suas lojas para reduzir em até 50% os custos com energia acendeu um alerta positivo no mercado e despertou o interesse de muitos brasileiros sobre a viabilidade da tecnologia em casa. A iniciativa da gigante varejista impulsiona a discussão sobre uma energia mais limpa e econômica, mas muitas dúvidas ainda cercam o tema. Afinal, o que é mito e o que é verdade quando o assunto é gerar a própria eletricidade?

Para quem considera o investimento, entender os fatos é o primeiro passo. A energia solar fotovoltaica converte a luz do sol diretamente em eletricidade por meio de células de silício presentes nos painéis. Essa energia pode ser usada imediatamente, armazenada em baterias ou injetada na rede da distribuidora local, gerando créditos que abatem o valor da conta de luz.

Mitos e verdades da energia solar em casa

Saiba mais sobre os mitos e verdades que existem sobre instalar energia solar:

Painéis não funcionam em dias nublados: mito

A produção de energia continua mesmo sem sol forte, embora com uma eficiência menor, que pode cair para 10% a 25% da capacidade normal. O sistema é projetado para compensar essa variação: em dias muito ensolarados, o excedente de energia gerado é enviado para a rede elétrica, criando créditos que são utilizados para abater o consumo em dias de baixa geração ou durante a noite.

O custo de instalação é impagável: depende

O investimento inicial ainda é significativo, mas os preços caíram drasticamente nos últimos anos. Hoje, existem diversas linhas de financiamento que permitem parcelar o valor. O retorno sobre o investimento varia entre 4 e 8 anos, dependendo da região, consumo e tarifas locais, e a vida útil dos painéis é de 25 a 30 anos, com garantia de pelo menos 80% de eficiência nesse período.

A energia solar fotovoltaica converte a luz do sol diretamente em eletricidade por meio de células de silício presentes nos painéisschmidt-z de Getty Images Signature

A manutenção é cara e complexa: mito

A manutenção do sistema é surpreendentemente simples e barata. Basicamente, consiste na limpeza dos painéis uma ou duas vezes por ano para remover poeira e detritos que possam afetar a eficiência. Os próprios equipamentos são extremamente duráveis e resistentes a condições climáticas adversas.

O sistema valoriza o imóvel: verdade

Uma casa com sistema de energia solar instalado tem um grande diferencial no mercado imobiliário. A possibilidade de uma conta de luz muito baixa ou até zerada é um atrativo poderoso para potenciais compradores, o que aumenta o valor de venda ou aluguel da propriedade.

A instalação é uma obra demorada: mito

Para residências de porte padrão, a instalação física do sistema fotovoltaico é rápida, geralmente levando de dois a três dias. O processo envolve a fixação dos suportes, a instalação dos painéis no telhado e a conexão do inversor à rede elétrica da casa. Contudo, é importante ressaltar que o processo completo, incluindo aprovações e a homologação junto à distribuidora, pode levar algumas semanas.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

