Energia solar em casa: como funciona e qual o investimento necessário

As famílias brasileiras gastam, em média, 18% de sua renda mensal nas contas de luz, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Com a conta de luz pesando cada vez mais no bolso, a energia solar residencial se tornou uma das soluções mais procuradas para quem deseja economizar.

A tecnologia permite gerar a própria eletricidade a partir da luz do sol, o que pode reduzir a fatura mensal em até 95% e ainda valorizar o imóvel. O sistema funciona de maneira integrada, e os painéis solares, geralmente instalados no telhado, captam a luz solar e a convertem em energia de corrente contínua.

Leia Mais

Qual o investimento para ter energia solar?

O custo para instalar um sistema de energia solar fotovoltaica varia conforme o consumo de cada residência. O recomendado é investir nas placas caso as contas de energia ultrapassem R$ 250 mensais.

O cálculo da instalação varia de acordo com o tamanho da família e o consumo de energia mensal. Em média, para uma família de quatro pessoas, o montante costuma ficar entre R$ 15 mil e R$ 20 mil.

O retorno sobre o investimento, conhecido como payback, acontece, em média, entre três e cinco anos. Considerando que os painéis solares têm uma vida útil de mais de 25 anos, o sistema se paga rapidamente e continua gerando economia por um longo período.

Além da economia na conta, a instalação de um sistema fotovoltaico contribui para um futuro mais sustentável, utilizando uma fonte de energia limpa e renovável. O setor conta com um marco legal (Lei nº 14.300/2022) que oferece mais segurança ao investimento.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata