Energia solar em casa: quanto custa para instalar e em quanto tempo se paga

Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.

Reduzir a conta de luz em até 95% é uma realidade para quem investe em energia solar residencial. Com a popularização dos sistemas fotovoltaicos no Brasil, a principal dúvida de muitos consumidores passou a ser o custo de instalação e em quanto tempo o valor aplicado retorna em forma de economia.

O investimento para ter um sistema de energia solar em casa depende diretamente do consumo de eletricidade da residência. Uma instalação não tem preço fixo, pois é dimensionada para atender às necessidades energéticas de cada família. Quanto maior o gasto mensal com a conta de luz, maior será o sistema necessário e, consequentemente, o valor da instalação.

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Quanto custa para instalar os painéis solares?

Para ter uma ideia clara, vamos usar como exemplo uma família que tem uma conta de luz mensal de R$ 500. Para suprir essa demanda, seria necessário um sistema capaz de gerar em média 450 kWh por mês. O custo de um projeto como esse fica, em média, entre R$ 15 mil e R$ 20 mil em 2026.

Este valor geralmente inclui todos os componentes e serviços necessários para o sistema começar a funcionar. O pacote contempla:

os módulos fotovoltaicos (painéis solares);

o inversor solar, que converte a energia para o padrão da rede elétrica;

a estrutura de fixação dos painéis no telhado;

os cabos e outros componentes elétricos;

o projeto técnico e a mão de obra de instalação.

Em quanto tempo o investimento se paga?

O retorno do investimento, conhecido como payback, é o ponto mais atrativo da energia solar. Usando a mesma simulação da família com uma conta de R$ 500, a economia mensal pode chegar a R$ 475, já que uma pequena taxa mínima da distribuidora continua sendo paga. Em um ano, a economia totaliza R$ 5.700.

Considerando um custo de instalação de R$ 18 mil, o valor investido é recuperado em pouco mais de três anos (R$ 18.000 ÷ R$ 5.700). Em regiões com maior incidência de sol e tarifas de energia mais altas, esse tempo pode ser ainda menor, chegando a menos de três anos.

Após quitar o investimento, a economia gerada se torna um benefício líquido para o consumidor por toda a vida útil do sistema. Os painéis solares têm garantia de eficiência de pelo menos 25 anos, o que significa mais de duas décadas de energia limpa e barata.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.