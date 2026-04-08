Carro elétrico em casa: quanto custa para instalar um carregador

Ter um carro elétrico na garagem significa trocar as idas ao posto de combustível pela comodidade de recarregar em casa. Mas essa conveniência tem um custo inicial que vai além do valor do veículo: a instalação de um carregador residencial. Entender esses valores é fundamental para quem planeja fazer a transição para a mobilidade elétrica.

O investimento total pode variar bastante, dependendo do tipo de equipamento e da complexidade da instalação elétrica do imóvel. Em média, o custo para ter um ponto de recarga seguro e eficiente em casa fica entre R$ 4 mil e R$ 12 mil, considerando o aparelho e a mão de obra especializada.

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Quais são os tipos de carregadores residenciais?

Existem basicamente dois tipos de carregadores para uso doméstico. O primeiro é o portátil, que geralmente acompanha o carro e pode ser ligado em uma tomada comum de 220V. Ele é uma solução de emergência, pois o tempo de recarga é muito longo, podendo levar mais de 24 horas para uma carga completa.

A opção mais recomendada é o carregador de parede, conhecido como Wallbox. Mais rápido e seguro, ele opera com maior potência e pode carregar completamente a bateria de um veículo em um período de 4 a 8 horas, ideal para o uso noturno.

Quanto custa o equipamento e a instalação?

O preço de um carregador Wallbox varia de R$ 3.500 a R$ 8.000. O valor depende da potência do aparelho e de recursos extras, como conectividade Wi-Fi para monitoramento via aplicativo. Modelos mais potentes garantem uma recarga mais rápida, mas exigem uma infraestrutura elétrica mais robusta.

A mão de obra para a instalação custa, em média, de R$ 1.500 a R$ 5.000. Esse valor cobre a passagem dos cabos desde o quadro de força até a garagem, a instalação de disjuntores de proteção e a fixação do aparelho. Em casas com instalações elétricas antigas ou em apartamentos, o custo pode ser maior devido à necessidade de adequações.

E o impacto na conta de luz?

O custo da recarga na conta de energia é surpreendentemente baixo quando comparado ao da gasolina. O cálculo é simples: basta multiplicar a capacidade da bateria do carro (em kWh) pelo valor da tarifa de energia (R$/kWh) da sua região — atualmente entre R$ 0,70 e R$ 0,90 por kWh na maioria das localidades brasileiras.

Na prática, para um carro com bateria de 60 kWh e uma tarifa média de R$ 0,80 por kWh, uma recarga completa custaria cerca de R$ 48 a R$ 54 (considerando eficiência de recarga de 90%). O valor para encher o tanque de um carro a combustão equivalente pode facilmente ultrapassar os R$ 250, mostrando a economia a longo prazo.

O que verificar antes da instalação

Antes de comprar o equipamento, é essencial avaliar alguns pontos para evitar surpresas. Uma análise profissional ajuda a garantir que a recarga seja feita de forma segura e eficiente.

Capacidade elétrica: verifique se o quadro de força da sua casa ou condomínio suporta a carga extra do carregador.

Tipo de rede: a potência do carregador pode depender se sua rede é monofásica, bifásica ou trifásica.

Normas do condomínio: em prédios, é preciso consultar as regras internas para a instalação de carregadores em vagas de garagem.

Profissional qualificado: contrate sempre uma empresa ou um eletricista especializado em instalações para veículos elétricos. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.