Energia solar em casa vale a pena? Veja quanto custa e como instalar

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

Com a conta de luz cada vez mais alta, muitos brasileiros buscam alternativas para aliviar o bolso. A instalação de painéis solares em casa se tornou uma das soluções mais procuradas, prometendo uma redução de até 95% nos gastos mensais com energia elétrica. A tecnologia, antes vista como inacessível, popularizou-se e hoje apresenta opções viáveis para diferentes perfis de consumo.

O sistema funciona de maneira simples: os painéis fotovoltaicos captam a luz do sol e a convertem em energia elétrica. O que não é consumido na hora pode ser injetado na rede da distribuidora local, gerando créditos que são abatidos da fatura de luz nos meses seguintes, especialmente em períodos com menos sol.

Quanto custa instalar energia solar?

O investimento inicial para um sistema fotovoltaico residencial varia, em média, de R$ 12 mil a R$ 40 mil. Esse valor depende diretamente do consumo médio de energia da família, do tamanho do telhado e da localização do imóvel, que influencia a incidência solar. Quanto maior a necessidade de geração de energia, mais painéis serão necessários, elevando o custo.

Atualmente, diversas instituições financeiras oferecem linhas de crédito específicas para a compra e instalação de equipamentos de energia solar, com prazos de pagamento que podem chegar a mais de cinco anos. Em muitos casos, o valor da parcela do financiamento se aproxima da economia gerada na conta de luz, facilitando a adesão.

Como funciona a instalação?

O processo para ter energia solar em casa é mais simples do que parece e geralmente segue quatro etapas principais. Primeiro, uma empresa especializada faz uma visita técnica para avaliar o local e projetar um sistema adequado ao seu consumo. Em seguida, o projeto é submetido à aprovação da concessionária de energia da sua região.

Com o projeto aprovado, a equipe realiza a instalação dos painéis no telhado e do inversor, equipamento que converte a energia solar para o padrão da rede elétrica. Por fim, a concessionária faz uma vistoria e troca o medidor de energia por um modelo bidirecional, que mede tanto o consumo quanto a energia injetada na rede.

Vantagens e o retorno do investimento

A principal vantagem é, sem dúvida, a economia na conta de luz. O retorno sobre o investimento, conhecido como payback, costuma ocorrer entre três e oito anos, sendo mais comum na faixa de quatro a seis anos. Considerando que os painéis solares têm vida útil de pelo menos 25 anos, o sistema se paga e continua a gerar economia por muito tempo. Outros benefícios incluem:

Valorização do imóvel: casas com sistema de energia solar são mais valorizadas no mercado.

Sustentabilidade: a geração de energia é limpa, sem emissão de gases poluentes.

Baixa manutenção: os sistemas exigem pouca manutenção, geralmente apenas uma limpeza anual dos painéis.

Proteção contra a inflação: o consumidor fica menos exposto aos reajustes anuais das tarifas de energia elétrica. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.