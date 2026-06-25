Ganhou na Quina de São João? Veja os 5 primeiros passos para não perder tudo

O sonho de se tornar o próximo milionário do Brasil com a Quina de São João movimenta milhões de apostadores. No entanto, transformar essa sorte em um futuro tranquilo e seguro exige um plano. Ganhar uma fortuna inesperada pode ser tão desafiador quanto emocionante, e os primeiros passos são necessários para não perder tudo.

A Quina de São João conta com um prêmio de R$ 260 milhões e será sorteada neste domingo (28/6), às 14h. Se você for o grande vencedor, a primeira atitude a tomar é manter a calma e, principalmente, o sigilo. A euforia inicial pode levar a compartilhar a notícia com todos, mas a discrição garante a segurança pessoal e evita o assédio. Antes de mais nada, assine seu nome completo e CPF no verso do bilhete premiado para garantir que só você possa resgatar o valor.

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Saiba como resgatar o prêmio

Com o bilhete em mãos, o próximo passo é entender o processo de resgate. Prêmios de grande valor, como o da Quina de São João, só podem ser retirados em agências da Caixa Econômica Federal. O ganhador deve se apresentar com o bilhete, um documento de identidade com foto e o CPF. Vale lembrar que prêmios acima de R$ 2.428,80 devem ser resgatados exclusivamente nas agências da Caixa, enquanto valores menores podem ser retirados em casas lotéricas.

É recomendável escolher uma agência de menor movimento e conversar diretamente com o gerente-geral para garantir um atendimento discreto e seguro. O ganhador tem até 90 dias corridos após a data do sorteio para resgatar o prêmio; após esse prazo, o valor é repassado ao Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies).

Pague suas dívidas primeiro

Com o dinheiro na conta, a tentação de gastar é grande, mas a organização financeira deve ser a prioridade. Antes de pensar em carros de luxo ou viagens, o melhor caminho é quitar todas as pendências financeiras. Financiamentos, empréstimos e faturas de cartão de crédito devem ser zerados, garantindo que o patrimônio comece a ser construído sobre uma base sólida.

Monte uma equipe de confiança

Lidar com uma quantia tão grande de dinheiro exige conhecimento especializado. Por isso, é fundamental montar uma equipe com profissionais de confiança para ajudar a administrar a fortuna.

Um bom time deve incluir um advogado, para cuidar das questões legais e de planejamento sucessório, um contador, para a parte tributária, e um assessor de investimentos independente, que ajudará a traçar o seu perfil.

Comece a investir com cautela

A pressa para multiplicar o dinheiro pode levar a decisões ruins e investimentos arriscados. O ideal é, inicialmente, aplicar a maior parte do prêmio em opções conservadoras e de alta liquidez, como o Tesouro Selic ou CDBs de grandes bancos.

Essa estratégia protege o patrimônio enquanto você estuda, com o auxílio de seus assessores, as melhores oportunidades para diversificar a carteira e fazer o dinheiro render de forma sustentável a longo prazo.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata