Como resgatar um prêmio da Lotofácil ou Quina em 3 passos simples

Ganhar na Lotofácil ou na Quina é o sonho de muitos brasileiros, mas a euforia da vitória pode gerar uma dúvida imediata: como receber o dinheiro? O processo é simples e seguro, mas exige atenção a detalhes como o valor do prêmio, os documentos necessários e, principalmente, o prazo para o resgate junto à Caixa Econômica Federal.

O procedimento para sacar a quantia varia conforme o montante ganho. Entender essa diferença é o primeiro passo para não perder tempo e garantir que o dinheiro chegue rapidamente às suas mãos. A seguir, detalhamos as etapas essenciais para transformar o bilhete premiado em realidade.

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1. Verifique o valor e saiba onde ir

O local de resgate do seu prêmio depende diretamente do valor bruto. Para prêmios de até R$ 2.428,80 (valor bruto), o ganhador pode se dirigir a qualquer casa lotérica credenciada ou a uma agência da Caixa. É uma opção mais prática para valores menores, pela grande quantidade de lotéricas espalhadas pelo país.

Se o prêmio bruto for superior a R$ 2.428,80, o resgate deve ser feito exclusivamente em uma agência da Caixa. Essa medida visa garantir maior segurança na transação de valores mais altos. Para prêmios a partir de R$ 10.000,00, o pagamento é realizado a partir do segundo dia útil (D+2) após a apresentação do bilhete na agência.

2. Reúna os documentos necessários

Independentemente do valor ou do local de resgate, o apostador precisa apresentar alguns itens obrigatórios para comprovar sua identidade e a posse do bilhete. Sem eles, o pagamento não pode ser efetuado. Certifique-se de ter em mãos:

Bilhete premiado original: é o principal comprovante e deve estar em bom estado de conservação.

Documento de identificação oficial com foto e CPF: pode ser a Carteira de Identidade (RG) ou a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), por exemplo.

No verso do bilhete, é fundamental que o ganhador escreva seu nome completo e o número do CPF. Essa é uma camada extra de segurança para garantir que somente ele possa retirar o prêmio.

3. Fique atento ao prazo final

Este é um dos pontos mais importantes. O prazo para resgatar qualquer prêmio das Loterias Caixa é de 90 dias corridos, contados a partir da data do sorteio. Se o ganhador não se apresentar dentro desse período, ele perde o direito ao dinheiro.

Os valores de prêmios não reclamados no prazo são repassados integralmente ao Fundo de Financiamento Estudantil (FIES), programa do governo federal que financia a graduação de estudantes no ensino superior. Portanto, ao conferir seu bilhete, não deixe para depois e organize-se para buscar seu prêmio.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.