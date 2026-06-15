Guia do PIS/PASEP: como consultar o saldo e sacar o abono salarial

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

O calendário de pagamentos do abono salarial PIS/PASEP de 2026 já está em vigor, liberando o benefício para milhões de trabalhadores da iniciativa privada e servidores públicos. As consultas sobre o benefício estão disponíveis desde 5 de fevereiro de 2026. O valor, que pode chegar a um salário mínimo, é pago com base no tempo de serviço do ano-base de 2024. Os depósitos seguem um cronograma definido pelo governo federal.

O benefício é uma importante ajuda financeira para muitos brasileiros. Os pagamentos são realizados pela Caixa Econômica Federal para trabalhadores do setor privado (PIS) e pelo Banco do Brasil para servidores públicos (PASEP). É fundamental verificar as datas e os critérios para não perder o prazo do saque.

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Quem tem direito ao abono salarial?

Para receber o benefício, o trabalhador precisa atender a alguns critérios específicos. As regras são as mesmas tanto para o PIS quanto para o PASEP. Confira os requisitos:

estar cadastrado no PIS/PASEP há pelo menos cinco anos;

ter trabalhado com carteira assinada por, no mínimo, 30 dias em 2024;

ter recebido remuneração média de até dois salários mínimos durante o período trabalhado;

ter os dados corretamente informados pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) ou no eSocial.

A partir de 2026, o limite de renda para ter direito ao benefício passou a ser corrigido apenas pela inflação, não acompanhando mais o aumento do salário mínimo.

Como consultar o PIS/PASEP?

A forma mais simples e rápida de verificar o direito ao abono, o valor e a data de recebimento é pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital, disponível para celulares Android e iOS. A consulta é feita com o login da conta Gov.br. As consultas também podem ser realizadas pelo telefone 158 do Ministério do Trabalho e Emprego ou pelo Portal Emprega Brasil.

Após acessar o aplicativo, o usuário deve procurar pela seção de "Benefícios" e selecionar a opção "Abono Salarial". A plataforma mostrará se a pessoa está habilitada, qual o valor a ser pago e quando o dinheiro estará disponível. Trabalhadores também podem consultar os aplicativos Caixa Tem e Caixa Trabalhador (PIS) ou o portal do Banco do Brasil (PASEP).

Calendário e valores do benefício

Os pagamentos do PIS e do PASEP são organizados de forma unificada pelo mês de nascimento do trabalhador. Em 2026, os depósitos começam em 15 de fevereiro e seguem até 15 de agosto. O valor recebido é proporcional aos meses trabalhados em 2024. Quem atuou o ano todo recebe o valor integral de um salário mínimo, que em 2026 é de R$ 1.621,00. Quem trabalhou por apenas um mês, por exemplo, recebe 1/12 desse valor. O saque do benefício pode ser realizado até 30 de dezembro de 2026.

Como sacar o benefício

O processo para receber o dinheiro é simples e, em muitos casos, automático. Veja como funciona:

PIS (iniciativa privada): trabalhadores com conta corrente ou poupança na Caixa recebem o crédito automaticamente. Os demais recebem pela poupança social digital, movimentada pelo aplicativo Caixa Tem. Também é possível sacar com o Cartão Social em terminais de autoatendimento, lotéricas e correspondentes Caixa Aqui.

PASEP (servidores públicos): o pagamento é feito como crédito em conta para quem é cliente do Banco do Brasil. Quem não é correntista pode realizar a consulta e solicitar a transferência dos valores para sua conta de preferência de forma simplificada.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.