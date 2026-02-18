Quem tem direito ao abono salarial? Entenda as regras do PIS/PASEP

O calendário de pagamentos do abono salarial PIS/PASEP de 2026 já está em andamento, liberando um benefício de até um salário mínimo para milhões de trabalhadores brasileiros, com depósitos feitos sempre no dia 15 do mês correspondente. O valor é referente às atividades exercidas durante o ano-base de 2024 e o saque segue a ordem do mês de nascimento do beneficiário.

O abono é um direito garantido anualmente, mas nem todos que possuem carteira assinada podem recebê-lo. O governo federal estabelece critérios específicos que precisam ser cumpridos para ter acesso ao recurso. Entender essas regras é fundamental para saber se você está apto a sacar o dinheiro.

Quem tem direito ao abono salarial?

Para receber o PIS/PASEP em 2026, o trabalhador precisa atender a todos os requisitos listados abaixo, com base nas informações de 2024:

Estar cadastrado no PIS/PASEP há pelo menos cinco anos.

Ter trabalhado com carteira assinada por, no mínimo, 30 dias em 2024.

Ter recebido remuneração média mensal de até R$ 2.765,93 durante 2024.

Ter os dados corretamente informados pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) ou no eSocial.

Importante: a partir de 2026, o limite de renda para ter direito ao abono salarial não acompanha mais o reajuste do salário mínimo, sendo corrigido apenas pela inflação. Isso significa que o teto de remuneração média permanece fixo em R$ 2.765,93 para o ano-base 2024.

Qual o valor do benefício?

O valor do abono é proporcional ao número de meses trabalhados no ano-base de 2024. Cada mês de atividade equivale a 1/12 do salário mínimo vigente na data do pagamento, que em 2026 é de R$ 1.621,00. Portanto, quem trabalhou os 12 meses de 2024 recebe o valor integral.

Se uma pessoa trabalhou por seis meses, por exemplo, ela receberá metade do valor do salário mínimo. O cálculo considera como mês cheio o período igual ou superior a 15 dias de trabalho.

Como consultar o PIS/PASEP?

A forma mais prática de verificar o direito ao abono, o valor e a data de pagamento é pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital, disponível para Android e iOS. A consulta também pode ser feita no portal Gov.br.

Trabalhadores da iniciativa privada (PIS) podem obter informações nos canais da Caixa Econômica Federal, como o aplicativo Caixa Tem. Já os servidores públicos (PASEP) devem consultar os canais do Banco do Brasil, como o site ou os terminais de autoatendimento. O prazo final para o saque do benefício é 29 de dezembro de 2026.

