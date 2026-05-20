PIS 2026: saiba como consultar o abono usando apenas o seu CPF

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Muitos trabalhadores brasileiros têm dúvidas sobre o direito ao abono salarial PIS/Pasep e, muitas vezes, não têm o número de inscrição em mãos. A boa notícia é que a consulta do benefício referente ao ano-base 2024, pago em 2026, pode ser feita de forma simples e rápida utilizando apenas o número do CPF nos canais digitais do governo.

As consultas ao abono salarial de 2026 estão disponíveis desde o dia 5 de fevereiro, e os pagamentos seguem um calendário que se estende até agosto. Se você ainda não verificou, veja o passo a passo para consultar sua situação.

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Como consultar o PIS 2026 pelo CPF

A verificação pode ser feita principalmente por meio de dois aplicativos oficiais: a Carteira de Trabalho Digital e o Caixa Tem. Ambos são seguros e permitem o acesso detalhado às informações do benefício.

Usando a Carteira de Trabalho Digital

Este é o principal canal para consultar informações sobre o abono salarial. Siga os passos:

Baixe o aplicativo "Carteira de Trabalho Digital", disponível para Android e iOS. Acesse o app com sua conta Gov.br, utilizando seu CPF e senha cadastrada. Na tela inicial, procure pela opção "Benefícios" e, em seguida, clique em "Abono Salarial". O sistema mostrará se você está habilitado para receber o PIS 2026, além de informar o valor, a data e o banco de pagamento.

Usando o aplicativo Caixa Tem

Para quem já possui conta na Caixa ou recebe outros benefícios sociais, o app Caixa Tem também é uma opção prática:

Acesse o aplicativo "Caixa Tem" em seu celular. Faça o login com seu CPF e senha. No menu principal, localize a opção "Abono Salarial". A plataforma informará se há valores disponíveis para saque e a data prevista para o crédito em conta.

Quem tem direito ao PIS 2026?

Para ter direito ao abono salarial referente ao ano-base de 2024, o trabalhador precisa atender a todos os seguintes critérios:

Estar cadastrado no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos;

Ter trabalhado com carteira assinada por, no mínimo, 30 dias em 2024;

Ter recebido remuneração mensal média de até dois salários mínimos durante o ano de 2024;

Além disso, os dados precisam ter sido informados corretamente pelo empregador no eSocial.

Qual o valor e o prazo para saque?

O valor do abono salarial é proporcional ao número de meses trabalhados em 2024. O cálculo considera o valor do salário mínimo vigente em 2026, de R$ 1.621. Dessa forma, quem trabalhou o ano todo recebe o valor integral, enquanto quem trabalhou apenas um mês recebe o equivalente a 1/12 desse montante (R$ 135,08).

É importante ficar atento ao prazo: os valores do PIS 2026 podem ser sacados até o dia 29 de dezembro de 2026. Após essa data, o recurso retorna para o fundo do PIS/Pasep.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.