Qual a diferença entre PIS e PASEP? Entenda quem tem direito a cada um

Muitos trabalhadores ficam em dúvida na hora de entender a diferença entre PIS e PASEP. Embora ambos sejam benefícios anuais, conhecidos como abono salarial, eles se destinam a públicos diferentes e são pagos por instituições distintas. Esclarecer essa questão é fundamental, principalmente agora que a consulta aos valores do abono de 2026, referente ao ano-base 2024, já está liberada.

De forma direta, a principal distinção está no tipo de empregador. O PIS, sigla para Programa de Integração Social, é destinado aos trabalhadores da iniciativa privada, ou seja, aqueles que atuam em empresas com CNPJ. O pagamento deste benefício é de responsabilidade da Caixa Econômica Federal.

Já o PASEP, que significa Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, é voltado para os servidores públicos. Isso inclui funcionários de órgãos federais, estaduais e municipais, além de empregados de empresas públicas. Quem administra e realiza o pagamento do PASEP é o Banco do Brasil.

Quem tem direito ao abono salarial?

Apesar da diferença no público-alvo, as regras para ter direito ao abono salarial são as mesmas tanto para o PIS quanto para o PASEP. Para receber o benefício em 2026, o trabalhador precisa atender a todos os critérios listados abaixo, com base no ano de 2024:

Estar cadastrado no PIS/PASEP há pelo menos cinco anos.

Ter trabalhado com carteira assinada por, no mínimo, 30 dias em 2024.

Ter recebido remuneração mensal média de até R$ 2.766 durante o ano-base de 2024.

Ter seus dados informados corretamente pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) ou no eSocial.

É importante destacar que empregados domésticos e trabalhadores contratados por pessoa física não têm direito ao benefício.

O valor do abono é proporcional ao número de meses trabalhados em 2024, podendo chegar ao teto de um salário mínimo, que em 2026 é de R$ 1.621. Quem trabalhou por apenas um mês, por exemplo, recebe o equivalente a 1/12 desse valor. Para fins de cálculo, períodos iguais ou superiores a 15 dias contam como um mês integral.

Como funciona o calendário de pagamentos?

O calendário de pagamentos organiza as datas de recebimento para evitar congestionamentos. Para os trabalhadores da iniciativa privada (PIS), os pagamentos são escalonados de acordo com o mês de nascimento. Já para os servidores públicos (PASEP), o critério utilizado é o número final da inscrição no programa.

Para consultar se você tem direito ao abono salarial de 2026 e verificar o valor, a forma mais prática é usar o aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou acessar o Portal Gov.br. As plataformas reúnem todas as informações necessárias. O prazo final para o saque do benefício é 30 de dezembro de 2026.

