Assine
overlay
Início Trends
Brasil

Qual a diferença entre PIS e PASEP? Entenda quem tem direito a cada um

Os dois são abonos, mas as regras e quem paga são diferentes; saiba de uma vez por todas como funciona cada benefício e qual deles é o seu direito

Publicidade
Carregando...
JA
Juliane Aguiar
JA
Juliane Aguiar
Repórter
06/02/2026 11:11

compartilhe

SIGA
x
Qual a diferença entre PIS e PASEP? Entenda quem tem direito a cada um
O aplicativo Carteira de Trabalho Digital facilita a consulta ao abono salarial PIS/PASEP, como detalhado na matéria. crédito: Marcelo Camargo/ Agência Brasil

Muitos trabalhadores ficam em dúvida na hora de entender a diferença entre PIS e PASEP. Embora ambos sejam benefícios anuais, conhecidos como abono salarial, eles se destinam a públicos diferentes e são pagos por instituições distintas. Esclarecer essa questão é fundamental, principalmente agora que a consulta aos valores do abono de 2026, referente ao ano-base 2024, já está liberada.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

De forma direta, a principal distinção está no tipo de empregador. O PIS, sigla para Programa de Integração Social, é destinado aos trabalhadores da iniciativa privada, ou seja, aqueles que atuam em empresas com CNPJ. O pagamento deste benefício é de responsabilidade da Caixa Econômica Federal.

Já o PASEP, que significa Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, é voltado para os servidores públicos. Isso inclui funcionários de órgãos federais, estaduais e municipais, além de empregados de empresas públicas. Quem administra e realiza o pagamento do PASEP é o Banco do Brasil.

Leia Mais

Quem tem direito ao abono salarial?

Apesar da diferença no público-alvo, as regras para ter direito ao abono salarial são as mesmas tanto para o PIS quanto para o PASEP. Para receber o benefício em 2026, o trabalhador precisa atender a todos os critérios listados abaixo, com base no ano de 2024:

  • Estar cadastrado no PIS/PASEP há pelo menos cinco anos.

  • Ter trabalhado com carteira assinada por, no mínimo, 30 dias em 2024.

  • Ter recebido remuneração mensal média de até R$ 2.766 durante o ano-base de 2024.

  • Ter seus dados informados corretamente pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) ou no eSocial.

É importante destacar que empregados domésticos e trabalhadores contratados por pessoa física não têm direito ao benefício.

O valor do abono é proporcional ao número de meses trabalhados em 2024, podendo chegar ao teto de um salário mínimo, que em 2026 é de R$ 1.621. Quem trabalhou por apenas um mês, por exemplo, recebe o equivalente a 1/12 desse valor. Para fins de cálculo, períodos iguais ou superiores a 15 dias contam como um mês integral.

Como funciona o calendário de pagamentos?

O calendário de pagamentos organiza as datas de recebimento para evitar congestionamentos. Para os trabalhadores da iniciativa privada (PIS), os pagamentos são escalonados de acordo com o mês de nascimento. Já para os servidores públicos (PASEP), o critério utilizado é o número final da inscrição no programa.

Para consultar se você tem direito ao abono salarial de 2026 e verificar o valor, a forma mais prática é usar o aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou acessar o Portal Gov.br. As plataformas reúnem todas as informações necessárias. O prazo final para o saque do benefício é 30 de dezembro de 2026.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Tópicos relacionados:

abono-salarial pis-pasep

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay