Calendário PIS/PASEP 2026: guia completo com novas regras, datas e como consultar

O calendário de pagamento do abono salarial PIS/PASEP de 2026, referente ao ano-base 2024, já foi divulgado, beneficiando milhões de trabalhadores em todo o país. O valor, que pode chegar a um salário mínimo, é um direito de quem atuou com carteira assinada. A consulta da elegibilidade e das datas de recebimento pode ser feita de forma simples e rápida por canais digitais do governo.

O abono é dividido em dois programas: o PIS (Programa de Integração Social), pago pela Caixa Econômica Federal a trabalhadores da iniciativa privada, e o PASEP (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público), pago pelo Banco do Brasil a servidores públicos. O cronograma de liberação dos valores segue critérios diferentes para cada um.

A partir de 2026, o abono salarial conta com novas regras importantes. O limite de renda para ter direito ao benefício deixou de ser atrelado ao salário mínimo e passa a ser corrigido pelo INPC. Além disso, o calendário foi unificado, com pagamentos ocorrendo sempre no dia 15 do mês correspondente, ajustado para o próximo dia útil quando a data cair em fins de semana ou feriados.

Quem tem direito ao abono salarial?

Para receber o benefício, o trabalhador precisa atender a todos os critérios estabelecidos pelo governo. A ausência de apenas um requisito impede o recebimento do valor. Confira as regras:

estar inscrito no PIS/PASEP há pelo menos cinco anos;

ter trabalhado com carteira assinada por, no mínimo, 30 dias no ano-base 2024;

ter recebido remuneração mensal média de até R$ 2.765,93 no ano-base 2024 (valor que, a partir de 2026, passa a ser corrigido apenas pelo INPC, não mais acompanhando o salário mínimo);

ter os dados informados corretamente pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) ou no eSocial.

Como consultar o PIS/PASEP

A consulta para saber se você tem direito ao abono, assim como o valor e a data de pagamento, está disponível desde 5 de fevereiro de 2026. A principal ferramenta é o aplicativo Carteira de Trabalho Digital, disponível para Android e iOS. Após fazer o login com a conta Gov.br, basta acessar a aba “Benefícios” e selecionar a opção “Abono Salarial”. Todas as informações estarão detalhadas na tela.

Outra opção é a consulta pelo portal Gov.br, seguindo um caminho semelhante ao do aplicativo. Quem preferir o atendimento por telefone pode ligar para a Central Alô Trabalho, no número 158. Clientes da Caixa podem usar o aplicativo Caixa Tem, e os do Banco do Brasil podem verificar diretamente em seus extratos.

Qual o valor do benefício?

O valor do abono é proporcional à quantidade de meses trabalhados no ano-base 2024, com base no salário mínimo de 2026, fixado em R$ 1.621,00. Cada mês trabalhado equivale a 1/12 do salário mínimo (R$ 135,08). Portanto, quem trabalhou os 12 meses do ano-base recebe o valor integral de R$ 1.621,00, enquanto quem trabalhou por 6 meses, por exemplo, recebe R$ 810,50.

Calendário de pagamento do PIS/PASEP 2026

Os pagamentos são escalonados, sendo que o PIS é liberado conforme o mês de nascimento do trabalhador e o PASEP segue o número final de inscrição do servidor.

Calendário do PIS (mês de nascimento)

Janeiro: a partir de 16/02

Fevereiro: a partir de 15/03

Março: a partir de 15/04

Abril: a partir de 15/05

Maio: a partir de 17/06

Junho: a partir de 15/07

Julho e Agosto: a partir de 15/08

Calendário do PASEP (final da inscrição)

Final 0: a partir de 16/02

Final 1: a partir de 15/03

Final 2: a partir de 15/04

Final 3: a partir de 15/05

Final 4: a partir de 17/06

Final 5: a partir de 15/07

Finais 6 a 9: a partir de 15/08

Importante: o prazo final para o saque dos valores, para todos os grupos, é 29 de dezembro de 2026.

