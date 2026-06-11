Nova regra da aposentadoria: saiba como garantir o teto do INSS

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Desde a Reforma da Previdência de 2019, as regras para aposentadoria no Brasil seguem um sistema de transição progressiva para quem já contribuía com o INSS antes da mudança. Em 2026, uma das principais modalidades continua sendo a regra por pontos, que pode ser uma alternativa vantajosa para quem busca o valor integral do benefício.

O sistema de pontos progressivo soma a idade do trabalhador ao seu tempo de contribuição. Para se aposentar por esta regra em 2026, é necessário atingir uma pontuação mínima específica. Em 2026, as mulheres precisam somar 93 pontos e os homens, 103 pontos. É importante ressaltar que para mulheres, o tempo mínimo de contribuição é de 30 anos, e para homens, de 35 anos.

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Progressão da pontuação

Essa exigência de pontos não é fixa. A pontuação aumenta um ponto a cada ano, até atingir o limite de 105 pontos para homens em 2028 e 100 pontos para mulheres em 2033. Esse aumento gradual exige planejamento por parte do trabalhador para saber exatamente quando ele se tornará elegível.

Cálculo do benefício e o teto do INSS

Atingir a pontuação necessária garante o direito à aposentadoria, mas o valor do benefício depende do cálculo sobre a média de todos os salários de contribuição desde julho de 1994. O beneficiário recebe 60% dessa média, acrescido de 2% para cada ano de contribuição que exceder 15 anos (para mulheres) ou 20 anos (para homens). Para alcançar 100% da média e ter a chance de atingir o teto do INSS, mulheres precisam de 35 anos de contribuição e homens, de 40 anos.

Planejamento é fundamental

Para não ter perdas financeiras, é crucial acompanhar seu histórico de contribuições. Verifique seu extrato previdenciário (CNIS) no portal ou aplicativo Meu INSS para garantir que todos os vínculos de trabalho estão corretamente registrados. Um bom planejamento pode ajudar a definir a melhor data para solicitar o benefício e maximizar seu valor.

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