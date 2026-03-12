INSS 2026: Guia completo da nova regra de pontos para se aposentar

As regras para a aposentadoria por pontos no Brasil seguem o cronograma de transição estabelecido pela Reforma da Previdência, com atualizações anuais na pontuação exigida. Em 2026, quem planeja solicitar o benefício precisa ficar atento, pois a pontuação mínima subiu novamente, impactando diretamente o cálculo de homens e mulheres que estão próximos de se aposentar.

Essa modalidade de aposentadoria não exige uma idade mínima fixa, mas utiliza uma fórmula que soma a idade do trabalhador ao seu tempo de contribuição ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Para dar entrada no pedido, é preciso atingir uma pontuação que aumenta progressivamente a cada ano.

Qual a pontuação exigida em 2026?

Com a atualização de janeiro, a pontuação necessária para se aposentar em 2026 foi reajustada. É importante destacar que, além de atingir os pontos, o trabalhador deve cumprir um período mínimo de contribuição. Veja os requisitos atuais:

Mulheres: precisam somar 93 pontos, com pelo menos 30 anos de contribuição.

Homens: precisam somar 103 pontos, com um mínimo de 35 anos de contribuição.

Essa regra de transição foi criada para que os trabalhadores que já estavam no mercado de trabalho antes da reforma pudessem se adaptar às novas exigências de forma gradual. A pontuação continuará subindo um ponto por ano, até atingir um teto definitivo.

Como ficará a regra de pontos nos próximos anos

O aumento anual continuará até que a pontuação se estabilize. Para as mulheres, o teto será de 100 pontos, que será alcançado em 2033. Para os homens, o limite final é de 105 pontos, previsto para ser atingido já em 2028, daqui a dois anos. A tabela abaixo ilustra a progressão completa:

Para mulheres (mínimo de 30 anos de contribuição)

2026: 93 pontos

2027: 94 pontos

2028: 95 pontos

2029: 96 pontos

2030: 97 pontos

2031: 98 pontos

2032: 99 pontos

2033 (limite): 100 pontos

Para homens (mínimo de 35 anos de contribuição)

2026: 103 pontos

2027: 104 pontos

2028 (limite): 105 pontos

Para saber se você já atingiu os requisitos, é possível realizar uma simulação detalhada diretamente no portal ou aplicativo Meu INSS. A plataforma utiliza seus dados de contribuição registrados para calcular a pontuação e verificar qual regra de aposentadoria é mais vantajosa.

