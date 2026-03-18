Mendonça prorroga inquérito que apura fraudes no Banco Master
A União propôs que estados e o Distrito Federal zerem temporariamente o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre a importação de diesel para conter a alta dos preços dos combustíveis.
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O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), prorrogou nesta quarta-feira (18/3) o inquérito que investiga as fraudes no Banco Master.
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Com a decisão, a Polícia Federal (PF) terá prazo de 60 dias para concluir as investigações.
As fraudes são apuradas pela Operação Compliance Zero, deflagrada para investigar a concessão de créditos falsos pelo Banco Master, incluindo a tentativa de compra da instituição financeira pelo Banco Regional de Brasília (BRB), banco público ligado ao governo do Distrito Federal.
De acordo com as investigações preliminares, as fraudes podem chegar a R$ 17 bilhões.
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A operação está na terceira fase e já permitiu a prisão do banqueiro Daniel Vorcaro, que está custodiado na Penitenciária Federal em Brasília.
O ministro atendeu ao pedido de prorrogação feito pela Polícia Federal.
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Os delegados responsáveis pelo caso afirmaram ao Supremo que a medida é imprescindível para o esclarecimento dos fatos.