IPVA MG 2026: vencimentos da cota única e 1ª parcela começam hoje (9/2)

Começam nesta segunda-feira (9/2) os vencimentos da cota única e da primeira parcela do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2026 em Minas Gerais. Proprietários de veículos com finais de placa 1 e 2 têm até hoje para realizar o pagamento.

Embora as regras possam ser ajustadas anualmente, o governo mineiro tradicionalmente oferece vantagens para quem quita o tributo à vista. A medida visa incentivar a adimplência e facilitar a organização financeira dos contribuintes no início do ano, período que concentra diversas outras despesas.



Como funcionam os descontos do IPVA em Minas Gerais?



A principal forma de economizar no pagamento do IPVA 2026 é optar pela cota única. O contribuinte que quitar o imposto integralmente em fevereiro terá um desconto de 3%. Além disso, o programa "Bom Pagador" oferece um abatimento adicional de 3% para motoristas que mantiveram seus débitos em dia nos anos de 2024 e 2025. Somando os dois benefícios, o desconto total pode chegar a 6%.

Opções de Pagamento



Cota única com desconto

Pagamento integral do valor em fevereiro, com 3% de desconto, mais o benefício adicional do programa Bom Pagador, se aplicável.

Parcelamento sem juros

Divisão do valor total em três parcelas mensais consecutivas, com vencimentos em fevereiro, março e abril.

Pagamento integral sem desconto

Quitação do valor total, sem parcelar, até o vencimento da última parcela em abril.

Calendário de pagamento do IPVA 2026 MG



O calendário oficial para 2026 já foi divulgado pela Secretaria de Estado de Fazenda (SEF-MG). O cronograma é organizado conforme o número final da placa do veículo, com os vencimentos da cota única ou da primeira parcela iniciando em fevereiro. As datas para a cota única ou 1ª parcela são:

Finais de placa 1 e 2: 9 de fevereiro

9 de fevereiro Finais de placa 3 e 4: 10 de fevereiro

10 de fevereiro Finais de placa 5 e 6: 11 de fevereiro

11 de fevereiro Finais de placa 7 e 8: 12 de fevereiro

12 de fevereiro Finais de placa 9 e 0: 13 de fevereiro

As parcelas seguintes vencem nos mesmos dias em março e abril.

Onde e como realizar o pagamento



Para quitar o débito, o contribuinte precisa ter em mãos apenas o número do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam). O pagamento pode ser efetuado diretamente nos caixas ou terminais de autoatendimento dos bancos credenciados (Banco do Brasil, Bradesco, Caixa, Itaú, entre outros) ou via Pix. Para pagar com Pix, basta gerar o QR Code no site da SEF-MG. Atenção: ao pagar com Pix, confira se o beneficiário é o Estado de Minas Gerais (CNPJ: 18.715.615/0001-60) para evitar fraudes.

Além do IPVA, os proprietários devem quitar a Taxa de Renovação do Licenciamento Anual do Veículo (TRLAV), no valor de R$ 35,62. A consulta de valores e a emissão de guias são feitas no site da SEF-MG.